«Росспиртпром» может купить «Башспирт»
Производитель спирта «Росспиртпром» может купить бизнес «Башспирта». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на алкогольном рынке.
Стоимость сделки может составить до 5 млрд руб.
Официально подготовка сделки не подтверждается. Издание отмечает, что обращений о покупке в госведомства не поступало, а глава Башкирии ранее говорил об отсутствии необходимости продажи.
Сам «Росспиртпром» до 2024 г. принадлежал Росимуществу. Весной того же года 100% акций предприятия было продано на торгах за 8,3 млрд руб. – покупателем стало ООО «Бизнес-альянс».
В конце 2025 г. «Росспиртпром» закрыл сделку по покупке «Татспиртпрома». В «Infoline-аналитике» оценивали стоимость «Татспиртпрома» в 20–25 млрд руб., а капитализация объединенной компании, по версии аналитиков, составит не менее 35 млрд руб.