Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SNGS15,485+0,91%CNY Бирж.11,312+0,54%IMOEX2 160,32-1,21%RTSI896,28-1,21%RGBI113,84+0,36%RGBITR759,96+0,38%
Главная / Бизнес /

«Росспиртпром» может купить «Башспирт»

Ведомости

Производитель спирта «Росспиртпром» может купить бизнес «Башспирта». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на алкогольном рынке.

Стоимость сделки может составить до 5 млрд руб.

Официально подготовка сделки не подтверждается. Издание отмечает, что обращений о покупке в госведомства не поступало, а глава Башкирии ранее говорил об отсутствии необходимости продажи.

Сам «Росспиртпром» до 2024 г. принадлежал Росимуществу. Весной того же года 100% акций предприятия было продано на торгах за 8,3 млрд руб. – покупателем стало ООО «Бизнес-альянс».

В конце 2025 г. «Росспиртпром» закрыл сделку по покупке «Татспиртпрома». В «Infoline-аналитике» оценивали стоимость «Татспиртпрома» в 20–25 млрд руб., а капитализация объединенной компании, по версии аналитиков, составит не менее 35 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её