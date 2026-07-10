Лихачев: запасы дизеля на ЗАЭС составляют 50% от необходимого объема

10 июля в Калининграде состоялась встреча российской делегации с коллегами из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ключевой темой стала ситуация вокруг ЗАЭС, которая регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. Лихачев рассказал журналистам, что украинские силы атаковали станцию более 400 раз с середины марта.