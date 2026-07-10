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Главная / Бизнес /

Лихачев: запасы дизеля на ЗАЭС составляют 50% от необходимого объема

Ведомости

Запорожская АЭС обеспечена дизельным топливом на 50% от необходимого объема. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«На сегодняшний день запасы дизтоплива – примерно на 50% этих мощностей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

10 июля в Калининграде состоялась встреча российской делегации с коллегами из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ключевой темой стала ситуация вокруг ЗАЭС, которая регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. Лихачев рассказал журналистам, что украинские силы атаковали станцию более 400 раз с середины марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге 10 июля, что Москва поддерживает контакты с МАГАТЭ, указывая на опасность ударов по району вокруг АЭС.

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