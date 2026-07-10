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Экспорт российского пива показал лучшую динамику с 2024 года

Ведомости

Экспорт российского пива в первом полугодии 2026 г. продемонстрировал лучшую динамику с 2024 г. За рубеж было поставлено более 68 500 т продукции на сумму около $40 млн, сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт».

По оценке экспертов центра (с учетом данных стран ЕАЭС за январь – апрель), в денежном выражении экспорт пива за первое полугодие вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Крупнейшим покупателем российского пива за отчетный период стала Белоруссия, куда было поставлено продукции более чем на $13 млн. В число основных импортеров также вошли Казахстан (свыше $9,5 млн), Узбекистан (более $3 млн), Китай (более $2,7 млн) и Киргизия (около $2 млн).

В «Агроэкспорте» также отметили, что в 2026 г. Россия впервые с 2017 г. возобновила поставки пива в Перу. Их объем составил около $12 000. Кроме того, продолжается экспорт в Хорватию, начавшийся в 2025 г. За первое полугодие поставки в эту страну превысили $24 000.

3 июля «Агроэкспорт» также сообщал, что Россия в январе – мае увеличила выручку от экспорта пищевых яиц и яичных продуктов на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $12 млн. За пять месяцев за рубеж было поставлено 7600 т продукции.

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