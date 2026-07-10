Экспорт российского пива показал лучшую динамику с 2024 года

В «Агроэкспорте» также отметили, что в 2026 г. Россия впервые с 2017 г. возобновила поставки пива в Перу. Их объем составил около $12 000. Кроме того, продолжается экспорт в Хорватию, начавшийся в 2025 г. За первое полугодие поставки в эту страну превысили $24 000.