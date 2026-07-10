Новак заявил о росте спроса на газомоторные автомобили в России
Спрос на газомоторное топливо и автомобили, работающие на нем, в России вырос. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
«Мы видим по росту количества заправок на газомоторном топливе, спрос на автомобили на газомоторном топливе. Поэтому, наверное, действительно в текущих условиях актуально», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Новака, в России сейчас действует около 500 автомобильных газозаправочных станций. Он отметил, что правительство уже несколько лет реализует программу развития газомоторного транспорта, предусматривающую перевод действующих автомобилей на газомоторное топливо, приобретение новых машин, а также строительство заправочной инфраструктуры за счет федеральных субсидий.
Вице-премьер подчеркнул, что газомоторное топливо является более экологичным и дешевым по сравнению с традиционными нефтепродуктами. По его мнению, в перспективе оно займет свою нишу на рынке.
10 июля Новак также сообщал, что на внутреннем рынке топлива наблюдается дефицит, связанный с атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, правительство принимает меры для обеспечения загрузки производственных мощностей и намерено увеличить поставки топлива в регионы.