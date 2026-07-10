Новак заявил о росте спроса на газомоторные автомобили в России

По словам Новака, в России сейчас действует около 500 автомобильных газозаправочных станций. Он отметил, что правительство уже несколько лет реализует программу развития газомоторного транспорта, предусматривающую перевод действующих автомобилей на газомоторное топливо, приобретение новых машин, а также строительство заправочной инфраструктуры за счет федеральных субсидий.