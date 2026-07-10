В Липецкой области введут отпуск бензина по схеме «четный-нечетный»

10 июля вице-премьер Александр Новак сообщал, что сейчас на внутреннем рынке топлива наблюдается дефицит, связанный с атаками украинских дронов на НПЗ. Но, по его данным, власти принимают меры для увеличения производства и поставок нефтепродуктов в регионы. 8 июля на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Новак также рассказывал, что независимые АЗС для обеспечения необходимого объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями.