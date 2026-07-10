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В Липецкой области введут отпуск бензина по схеме «четный-нечетный»

Ведомости

В Липецкой области с 11 июля вводится временный порядок отпуска бензина по принципу четных и нечетных дней. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, автомобилисты смогут приобрести не более 30 л бензина на одну машину.

«11 июля, в первый день действия нового порядка, бензин смогут приобрести владельцы автомобилей, у которых первая цифра цифровой части госномера нечетная: 1, 3, 5, 7 или 9», – сообщил Артамонов, отметив, что контролировать соблюдение порядка отпуска будут волонтеры.

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Ограничения распространяются на АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и Teboil. На заправках других сетей топливо продолжат отпускать без учета нового правила. Дизельного топлива ограничения не коснутся.

Для специального транспорта, обеспечивающего жизнедеятельность региона, предусмотрен приоритетный порядок заправки на отдельных АЗС.

10 июля вице-премьер Александр Новак сообщал, что сейчас на внутреннем рынке топлива наблюдается дефицит, связанный с атаками украинских дронов на НПЗ. Но, по его данным, власти принимают меры для увеличения производства и поставок нефтепродуктов в регионы. 8 июля на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Новак также рассказывал, что независимые АЗС для обеспечения необходимого объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями.

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