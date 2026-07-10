В Липецкой области введут отпуск бензина по схеме «четный-нечетный»
В Липецкой области с 11 июля вводится временный порядок отпуска бензина по принципу четных и нечетных дней. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, автомобилисты смогут приобрести не более 30 л бензина на одну машину.
«11 июля, в первый день действия нового порядка, бензин смогут приобрести владельцы автомобилей, у которых первая цифра цифровой части госномера нечетная: 1, 3, 5, 7 или 9», – сообщил Артамонов, отметив, что контролировать соблюдение порядка отпуска будут волонтеры.
Для специального транспорта, обеспечивающего жизнедеятельность региона, предусмотрен приоритетный порядок заправки на отдельных АЗС.
10 июля вице-премьер Александр Новак сообщал, что сейчас на внутреннем рынке топлива наблюдается дефицит, связанный с атаками украинских дронов на НПЗ. Но, по его данным, власти принимают меры для увеличения производства и поставок нефтепродуктов в регионы. 8 июля на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Новак также рассказывал, что независимые АЗС для обеспечения необходимого объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями.