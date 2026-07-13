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Главная / Бизнес /

Контракт S7 на 100 самолетов Ту-214 может быть пересмотрен или расторгнут

Ведомости

Контракт авиакомпании S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку до 100 самолетов Ту-214 оказался под угрозой пересмотра или срыва. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

По данным издания, главным препятствием остается отсутствие со стороны производителя – Казанского авиационного завода (КАЗ) – гарантий по модернизации воздушного судна. Речь идет о переходе на кабину, рассчитанную на двухчленный экипаж, а также о фиксации сроков улучшения летно-технических характеристик и сокращения времени простоя самолетов при техническом обслуживании. Еще одним нерешенным вопросом источники называют отсутствие государственной субсидии, которая позволила бы снизить стоимость одного Ту-214 с почти 9 млрд руб. хотя бы на треть.

Как отмечает «Коммерсантъ», в S7 по-прежнему рассчитывают на реализацию проекта. При этом собеседники газеты полагают, что при отсутствии авансирования вероятность запуска полноценного серийного производства на Казанском авиазаводе будет снижаться. По информации издания, в случае сохранения текущих условий первоначальные планы по закупке до 100 самолетов могут быть скорректированы в сторону существенного уменьшения объема поставок.

ОАК планирует в 2029 году начать поставки Ту-214 авиакомпании S7

Бизнес / Транспорт

О планах авиакомпании приобрести от 70 до 100 импортозамещенных среднемагистральных самолетов Ту-214 заявил 6 июля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ИС «Вести». Он уточнил, что переговоры с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») уже ведутся. Про начало поставок Ту-214 заявил глава ОАК Вадим Бадеха 1 июня.

В феврале «Ведомости» писали, что ОАК планирует в 2029 г. начать поставки среднемагистральных самолетов Ту-214 для S7 в рамках готовящегося контракта на 100 воздушных судов. Изначально самолеты будут поставляться в версии с трехчленным экипажем, включающим бортинженера, а в дальнейшем ожидается переход на более современный двухчленный экипаж, говорил собеседник, знакомый с ходом обсуждения сделки.

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