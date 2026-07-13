Контракт S7 на 100 самолетов Ту-214 может быть пересмотрен или расторгнут

По данным издания, главным препятствием остается отсутствие со стороны производителя – Казанского авиационного завода (КАЗ) – гарантий по модернизации воздушного судна. Речь идет о переходе на кабину, рассчитанную на двухчленный экипаж, а также о фиксации сроков улучшения летно-технических характеристик и сокращения времени простоя самолетов при техническом обслуживании. Еще одним нерешенным вопросом источники называют отсутствие государственной субсидии, которая позволила бы снизить стоимость одного Ту-214 с почти 9 млрд руб. хотя бы на треть.