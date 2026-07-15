РСПП просит отложить запуск механизма привлечения иностранных работников

Представители бизнеса предложили закрепить в законе основные параметры эксперимента, критерии выбора регионов и сроки обязательных процедур, отказаться от одного уполномоченного банка и допустить к эксперименту другие кредитные организации, сделать включение добросовестного работодателя в реестр бессрочным, а санкции – соразмерными нарушениям.