Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,476+0,03%CHMK3 150+9,19%CHKZ14 950-1,97%IMOEX2 114,45-2,59%RTSI859,58-2,59%RGBI112,34-0,23%RGBITR751,37-0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

РСПП просит отложить запуск механизма привлечения иностранных работников

Эксперимент предлагается не распространять на граждан стран – членов ЕАЭС
Ведомости

Бизнес предложил отложить запуск единого механизма привлечения иностранных работников на год. Письмо об этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, следует из сообщения на сайте объединения. Помимо РСПП письмо подписали ТПП РФ, «Опора России» и «Деловая Россия».

«В нынешней редакции ключевые правила [механизма легального найма] предлагается определить подзаконными актами. Для работодателей это означает неопределенность, дополнительные расходы и сложности с кадровым планированием», – говорится в тексте.

Представители бизнеса предложили закрепить в законе основные параметры эксперимента, критерии выбора регионов и сроки обязательных процедур, отказаться от одного уполномоченного банка и допустить к эксперименту другие кредитные организации, сделать включение добросовестного работодателя в реестр бессрочным, а санкции – соразмерными нарушениям.

Минэк анонсировал «пересборку» модели привлечения трудовых мигрантов

Общество

Кроме того, предлагается сбалансировать финансовую нагрузку на бизнес, упростить администрирование налоговых платежей и предусмотреть зачет переплаты. Отдельно в РСПП призвали не распространять экспериментальный режим на граждан государств – членов ЕАЭС.

Начало эксперимента предложено перенести на 1 января 2028 г.

В начале июня МВД объявило, что готовит совместно с Минтрудом цифровую систему оргнабора иностранных работников. Полиция предлагает внедрить дополнительные механизмы контроля, включая использование биометрии и выдачу идентификационного документа с биометрическими данными.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте