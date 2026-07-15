РСПП просит отложить запуск механизма привлечения иностранных работников

РСПП просит отложить запуск механизма привлечения иностранных работниковЭксперимент предлагается не распространять на граждан стран – членов ЕАЭС
Бизнес предложил отложить запуск единого механизма привлечения иностранных работников на год. Письмо об этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, следует из сообщения на сайте объединения. Помимо РСПП письмо подписали ТПП РФ, «Опора России» и «Деловая Россия».
«В нынешней редакции ключевые правила [механизма легального найма] предлагается определить подзаконными актами. Для работодателей это означает неопределенность, дополнительные расходы и сложности с кадровым планированием», – говорится в тексте.
Представители бизнеса предложили закрепить в законе основные параметры эксперимента, критерии выбора регионов и сроки обязательных процедур, отказаться от одного уполномоченного банка и допустить к эксперименту другие кредитные организации, сделать включение добросовестного работодателя в реестр бессрочным, а санкции – соразмерными нарушениям.
Кроме того, предлагается сбалансировать финансовую нагрузку на бизнес, упростить администрирование налоговых платежей и предусмотреть зачет переплаты. Отдельно в РСПП призвали не распространять экспериментальный режим на граждан государств – членов ЕАЭС.
Начало эксперимента предложено перенести на 1 января 2028 г.
В начале июня МВД объявило, что готовит совместно с Минтрудом цифровую систему оргнабора иностранных работников. Полиция предлагает внедрить дополнительные механизмы контроля, включая использование биометрии и выдачу идентификационного документа с биометрическими данными.