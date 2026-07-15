Новак поручил проработать снижение нормативов биржевых продаж дизеля до 10%

Он также отметил, что необходимо обеспечить стабильное снабжение топливом транспорта, который доставляет продукты питания в торговые сети, чтобы не допустить роста логистических затрат и цен. По его словам, Минэнерго и Минпромторг совместно с нефтяными компаниями уже организуют приоритетные поставки топлива для крупных торговых сетей.