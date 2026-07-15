Новак поручил проработать снижение нормативов биржевых продаж дизеля до 10%
Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС проработать вопрос о снижении норматива обязательных биржевых продаж дизельного топлива до 10%. Об этом сообщили в правительстве России.
Поручение было дано на совещании о ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, региональных властей и нефтяных компаний. По словам Новака, после принятого на прошлой неделе решения правительства о временном запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок насыщается.
«Все необходимые объемы будут поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозпроизводителям», – подчеркнул вице-премьер.
Он также отметил, что необходимо обеспечить стабильное снабжение топливом транспорта, который доставляет продукты питания в торговые сети, чтобы не допустить роста логистических затрат и цен. По его словам, Минэнерго и Минпромторг совместно с нефтяными компаниями уже организуют приоритетные поставки топлива для крупных торговых сетей.
2 июля сообщалось, что правительство снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина АИ-92 и АИ-95 пятого экологического класса с 15% до 10% объема производства. Мера будет действовать с 1 июля по 30 сентября.