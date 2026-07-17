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Минсельхоз отметил «шероховатости на местах» с топливом для аграриев

Ведомости

Министерство сельского хозяйства рассчитывает обеспечить аграриев топливом для уборочной кампании и предстоящего сева, несмотря на возникающие в отдельных регионах проблемы. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут на «Всероссийском дне поля – 2026».

Министр признала, что ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами остается актуальной для всех субъектов страны, однако назвала возникающие трудности локальными.

«Есть шероховатости на местах, будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится», – сказала Лут (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы Минсельхоза, обеспечение сельхозпредприятий топливом остается безусловным приоритетом. Она напомнила, что соответствующие поручения ранее дали президент России и правительство. Лут выразила уверенность в выполнении поручений в полном объеме.

Главные заявления Новака о снабжении топливом аграриев и торговых сетей

Бизнес / ТЭК

15 июля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что штаб по топливу изучил вопрос приоритетных поставок ресурса для транспорта, который перевозит продукты питания, и основных торговый сетей. Он подчеркнул, что Минсельхоз и Минэнерго совместно с бизнесом занимаются обеспечением топливом крупных торговых сетей в приоритетном порядке.

10 июля Новак говорил, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как НПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Он пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка.

Президент Владимир Путин в начале июля провел совещание с членами правительства, посвященное ситуации с топливом. Новак доложил главе государства о мерах по стабилизации ситуации на рынке, в том числе о введении полного запрета на экспорт дизеля.

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