Wildberries заявила о штатной работе логистического комплекса в Коледино

В ночь на 18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Электростали и Котовске. Во втором из пунктов погибли семь человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 22 были госпитализированы. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов говорил, что в медицинских учреждениях Электростали остаются 40 пострадавших от удара. Он уточнил, что семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней степени тяжести. 29 пострадавших получили амбулаторное лечение.