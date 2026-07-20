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Wildberries заявила о штатной работе логистического комплекса в Коледино

Ведомости

Логистический центр Wildberries в Коледино, расположенный в Подольске, работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Представители компании уточнили, что до этого на территории склада была проведена эвакуация для обеспечения безопасности. Сотрудники уже вновь находятся на месте.

В ночь на 18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Электростали и Котовске. Во втором из пунктов погибли семь человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 22 были госпитализированы. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов говорил, что в медицинских учреждениях Электростали остаются 40 пострадавших от удара. Он уточнил, что семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней степени тяжести. 29 пострадавших получили амбулаторное лечение.

Следственный комитет возбудил дела о терактах (ст. 205 УК РФ) после атак БПЛА на склады Wildberries.

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