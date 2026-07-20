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Объем выплат Сберстрахования достиг 865 млн рублей в первом полугодии 2026 года

Ведомости

Сберстрахование в первом полугодии 2026 г. оказала поддержку 4900 владельцам полисов ипотечного страхования жилья. Общий объем страховых выплат достиг 865 млн руб., что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в компании.

Наиболее распространенной причиной обращений стали заливы квартир – на них пришлось 72% всех страховых случаев за шесть месяцев. В компании уточнили, что такие инциденты происходили из-за аварий систем водоснабжения у соседей сверху или незакрытых кранов. Еще по 8% обращений были связаны с гражданской ответственностью клиентов, когда ущерб причинялся соседям, и с пожарами. При этом пожары сформировали наибольшую долю страховых выплат – 44% от общего объема компенсаций. В трех случаях из четырех возгорания происходили из-за аварий электросетей, еще в 16% случаев причиной становилось распространение огня с соседних строений. На бытовые заливы пришлось 36% совокупной суммы выплат.

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Финансы / Страхование

Самой крупной выплатой за отчетный период стали 4,7 млн руб., которые были перечислены владельцу дома в Дагестане, серьезно пострадавшего в результате оползня. За январь – июнь компания оформила 849 000 полисов ипотечного страхования, что на 9% больше, чем годом ранее. Около 30% клиентов выбрали расширенное покрытие, предусматривающее защиту внутренней отделки, инженерных систем, а также гражданской ответственности перед соседями.

Наиболее активно такие полисы оформляли жители Московской области (9%), Москвы (5%) и Свердловской области (5%).

9 июля стало известно, что жители Санкт-Петербурга в первом полугодии 2026 г. получили 652 млн руб. страховых выплат от «Сберстрахования жизни». Объем выплат вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства направляются на погашение кредитов и ипотеки, а также на поддержку семейного бюджета. Одна из крупных выплат в городе зафиксирована по программе накопительного страхования жизни – семья получила 16,1 млн руб. Еще 5,9 млн руб. по аналогичному полису перечислены другой семье. Ипотечное страхование жизни помогало семьям сохранять жилье. Выплата в 6,1 млн руб. позволила одной семье полностью закрыть задолженность по жилищному кредиту. Другой житель города после получения инвалидности I группы получил 5,9 млн руб. на погашение ипотеки. По кредитному страхованию 8,6 млн руб. перечислены заемщику, которому установили инвалидность II группы. Еще 6,1 млн руб. получила другая семья.

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