Объем выплат Сберстрахования достиг 865 млн рублей в первом полугодии 2026 года

9 июля стало известно, что жители Санкт-Петербурга в первом полугодии 2026 г. получили 652 млн руб. страховых выплат от «Сберстрахования жизни». Объем выплат вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства направляются на погашение кредитов и ипотеки, а также на поддержку семейного бюджета. Одна из крупных выплат в городе зафиксирована по программе накопительного страхования жизни – семья получила 16,1 млн руб. Еще 5,9 млн руб. по аналогичному полису перечислены другой семье. Ипотечное страхование жизни помогало семьям сохранять жилье. Выплата в 6,1 млн руб. позволила одной семье полностью закрыть задолженность по жилищному кредиту. Другой житель города после получения инвалидности I группы получил 5,9 млн руб. на погашение ипотеки. По кредитному страхованию 8,6 млн руб. перечислены заемщику, которому установили инвалидность II группы. Еще 6,1 млн руб. получила другая семья.