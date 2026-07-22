Компания Maersk приостановила работу на Украине
Крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок Maersk приостановил работу в Черноморском рыбном порту Украины. В опубликованном сообщении компании это объяснили «текущей ситуацией в регионе».
В связи с этим суда будут перенаправляться в румынский порт Констанца. В Maersk сообщили, что совместно с клиентами прорабатывают логистику доставки грузов из Румынии на территорию Украины.
До этого сообщалось, что российские военные наносят удары по портовой инфраструктуре, складам и терминалам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 июля ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре и военным объектам в Одесской области. Как утверждает ведомство, были поражены два морских судна на переходе, объекты инфраструктуры порта Одессы, включая склады и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а также логистический центр «Новой почты».
21 июля Минобороны сообщало об ударах по объектам портовой инфраструктуры Украины, сухогрузу и другим судам, которые, по данным ведомства, были задействованы в обеспечении ВСУ. В порту Одессы, как утверждает министерство, были поражены объекты разгрузки и хранения военных грузов, в Черноморске – цех судоремонтного завода, а в порту Николаева – сухогруз.