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Компания Maersk приостановила работу на Украине

Ведомости

Крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок Maersk приостановил работу в Черноморском рыбном порту Украины. В опубликованном сообщении компании это объяснили «текущей ситуацией в регионе».

В связи с этим суда будут перенаправляться в румынский порт Констанца. В Maersk сообщили, что совместно с клиентами прорабатывают логистику доставки грузов из Румынии на территорию Украины.

До этого сообщалось, что российские военные наносят удары по портовой инфраструктуре, складам и терминалам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 июля ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре и военным объектам в Одесской области. Как утверждает ведомство, были поражены два морских судна на переходе, объекты инфраструктуры порта Одессы, включая склады и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а также логистический центр «Новой почты».

21 июля Минобороны сообщало об ударах по объектам портовой инфраструктуры Украины, сухогрузу и другим судам, которые, по данным ведомства, были задействованы в обеспечении ВСУ. В порту Одессы, как утверждает министерство, были поражены объекты разгрузки и хранения военных грузов, в Черноморске – цех судоремонтного завода, а в порту Николаева – сухогруз.

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