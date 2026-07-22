Компания Maersk приостановила работу на Украине

До этого сообщалось, что российские военные наносят удары по портовой инфраструктуре, складам и терминалам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 июля ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре и военным объектам в Одесской области. Как утверждает ведомство, были поражены два морских судна на переходе, объекты инфраструктуры порта Одессы, включая склады и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а также логистический центр «Новой почты».