Число сделок на первичном рынке недвижимости Сочи сократилось вдвое
За апрель – июнь 2026 г. на первичном рынке недвижимости Сочи зарегистрировано 409 сделок, что на 56,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. Такие данные сообщил «Ведомостям» российский девелопер элитной недвижимости Nedvex.
По оценкам аналитиков компании, рынок проходит этап переоценки. Активность покупателей снизилась, но структура спроса не размылась, а сместилась в сторону более дорогого предложения. По итогам первого полугодия в премиальном сегменте зарегистрировано 340 сделок на общую сумму 15,29 млрд руб.
В Nedvex отметили, что сегодня конкуренция с локаций сместилась на уровень конкретных проектов. На первый план выходят качество продукта, надежность девелопера, готовность объекта и способность актива сохранять стоимость в долгосрочной перспективе.
22 июля «Ведомости» писали, что 20 крупнейших застройщиков жилья в России по объемам текущего строительства выручили в первом полугодии 2026 г. от продажи всех видов недвижимости 869,9 млрд руб., по данным ЕИСЖС. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 6,3%. Правда, с учетом всех девелоперов он сократился только на 1% до 2,6 трлн руб. Причем у компаний, не входящих в топ-20, общий объем выручки даже вырос на 2% примерно до 1,7 трлн руб.
7 июля «Ведомости» по данным аналитической системы BnMap.pro писали, что средняя стоимость жилья на первичном рынке Сочи в июне составила 766 100 руб. за 1 кв. м. Таким образом, этот показатель, как уточняет ее представитель, снизился на 5,7% в годовом выражении и на 1,1% к началу 2026 г. По его словам, цены падают в основном за счет апартаментов: относительно июня 2025 г. они подешевели в среднем на 10,8%, а относительно декабря – на 5,7% до 1 млн руб. за «квадрат».