Число сделок на первичном рынке недвижимости Сочи сократилось вдвое

7 июля «Ведомости» по данным аналитической системы BnMap.pro писали, что средняя стоимость жилья на первичном рынке Сочи в июне составила 766 100 руб. за 1 кв. м. Таким образом, этот показатель, как уточняет ее представитель, снизился на 5,7% в годовом выражении и на 1,1% к началу 2026 г. По его словам, цены падают в основном за счет апартаментов: относительно июня 2025 г. они подешевели в среднем на 10,8%, а относительно декабря – на 5,7% до 1 млн руб. за «квадрат».