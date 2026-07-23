Кабмин направит субсидии рыбопромышленникам в Крыму и Краснодарском крае

В апреле вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по добыче рыбы, а объем вылова в 2025 г. достиг 4,7 млн т. Он отметил, что текущие показатели позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок и выполнять экспортные обязательства. По словам Патрушева, вылов лососевых увеличился более чем на 40%, а добыча минтая превысила 2 млн т – это максимальный уровень за 25 лет и более половины мирового объема.