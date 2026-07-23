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Кабмин направит субсидии рыбопромышленникам в Крыму и Краснодарском крае

Ведомости

Власти поддержат рыбопромышленные предприятия Крыма, Севастополя и Краснодарского края с помощью субсидий. Об этом сообщило правительство.

Уточняется, что денежные средства в качестве меры поддержки получат компании, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов на Азовском и Черном морях. По данным правительства, субсидии помогут предпринимателям возместить часть затрат на операционные расходы, а также сохранить рабочие места.

В ходе совещания с кабмином премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит поддерживать компании, занимающиеся аквакультурой.

В апреле вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по добыче рыбы, а объем вылова в 2025 г. достиг 4,7 млн т. Он отметил, что текущие показатели позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок и выполнять экспортные обязательства. По словам Патрушева, вылов лососевых увеличился более чем на 40%, а добыча минтая превысила 2 млн т – это максимальный уровень за 25 лет и более половины мирового объема.

Ранее «Ведомости» писали, что российские рыбаки с начала года по 13 июля сократили добычу кильки на 15,3% г/г до 48 900 т. Основной вклад в снижение общего показателя внес Волжско-Каспийский бассейн, где вылов упал на 37,8% из-за обмеления и штормовой погоды.

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