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Минэк изучит предложения по поддержке пострадавших продавцов маркетплейсов

Ведомости

Минэкономразвития рассмотрит предложения бизнеса о создании единых механизмов поддержки продавцов, пострадавших из-за ограничений в работе складов маркетплейсов. Об этом сообщили в министерстве.

«В Минэкономразвития всегда прорабатываются поступающие предложения и возможные решения, направленные на оказание поддержки предпринимателям», – говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что часть мер поддержки уже доступна. Например, субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться предусмотренными законодательством кредитными каникулами.

24 июля «Коммерсантъ» сообщил, что Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) направила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову предложения по поддержке предпринимателей, пострадавших из-за ограничений в работе инфраструктуры маркетплейсов. Ассоциация считает, что нужно создать единые механизмы защиты и взаимодействия между государством, цифровыми платформами и бизнесом в подобных ситуациях.

До этого объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) также сообщала, что представители малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries, получили кредитные каникулы от «WB банка» и МКК «WB Финанс». Выплаты по основному долгу и начисление процентов приостановлены на три месяца, а ближайший платеж перенесен на конец октября. Возможность поддержки крупных компаний в RWB пообещали рассматривать в индивидуальном порядке.

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