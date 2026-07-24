Минэк изучит предложения по поддержке пострадавших продавцов маркетплейсов

До этого объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) также сообщала, что представители малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries, получили кредитные каникулы от «WB банка» и МКК «WB Финанс». Выплаты по основному долгу и начисление процентов приостановлены на три месяца, а ближайший платеж перенесен на конец октября. Возможность поддержки крупных компаний в RWB пообещали рассматривать в индивидуальном порядке.