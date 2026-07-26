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Главная / Бизнес /

Сухой Лог признали крупнейшим золоторудным месторождением России

Ведомости

Крупнейшим золоторудным месторождением в стране является Сухой Лог в Иркутской области с запасами более чем 2770 т. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минприроды.

Второе место занимает Наталкинское месторождение в Магаданской области с 1385 т, третье – Олимпиадинское в Красноярском крае (949,4 т). В ведомстве отметили, что на эти три объекта приходится свыше 30% всех разведанных запасов золота в России.

По данным Банка России, на 1 июля золотые запасы регулятора составили 73,4 млн тройских унций. Последний раз такой показатель фиксировался в феврале 2020 г.

В июне золотой запас составлял 73,7 млн тройских унций, в мае – 73,9 млн. При этом стоимость золота в резервах на 1 июля за месяц упала с 325,87 млрд до 298,99 млрд. С начала года ЦБ реализовал 1,4 млн тройских унций золота. Как сообщали «Ведомости. Аналитика» 26 февраля, Банк России в ноябре 2025 г. впервые приступил к продажам физического золота из государственных резервов. Ранее подобные операции регулятор проводил с китайской валютой.

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