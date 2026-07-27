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Главная / Бизнес /

Ozon отменил запланированное повышение тарифов на продажу

Ведомости

В Ozon отменили повышение тарифов на продажу, запланированное с 31 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале для продавцов маркетплейса.

Кроме того, будет сдвинут запуск новой системы локальности продаж на 30 августа. По этой причине отменяется обещанная скидка в 6 п. п.

При этом с 30 августа будет введена скидка 3 п. п. за локальные продажи для всех кластеров, кроме «Москва, МО и дальние регионы», «Санкт-Петербург и СЗО» и «Беларусь».

С 6 апреля Ozon увеличил комиссии на продажу некоторых товаров для продавцов более чем на 10 п. п. В результате комиссии впервые превысили 50%, а для отдельных категорий товаров достигли 55%. Наибольшие комиссии – 55% – взимаются за продажу товаров личной гигиены, чемоданов и кейсов. Ранее комиссии на эти товары составляли 43% и 44% соответственно. Также комиссия в 50% введена для большинства детских товаров и обуви.

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