Ozon отменил запланированное повышение тарифов на продажу

С 6 апреля Ozon увеличил комиссии на продажу некоторых товаров для продавцов более чем на 10 п. п. В результате комиссии впервые превысили 50%, а для отдельных категорий товаров достигли 55%. Наибольшие комиссии – 55% – взимаются за продажу товаров личной гигиены, чемоданов и кейсов. Ранее комиссии на эти товары составляли 43% и 44% соответственно. Также комиссия в 50% введена для большинства детских товаров и обуви.