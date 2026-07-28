Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,59+0,35%OKEY42,96+2,04%ARSA6,34-0,63%IMOEX2 194,38-1,02%RTSI886,06-1,02%RGBI114,31-0,13%RGBITR767,38-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Wildberries и Ozon исполнили предупреждение ФАС о синхронизации срока выплат

Ведомости

Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС и представили отчеты о выполнении предписанных мер. Компании скорректировали порядок выплат, обозначение товаров и формирование стоимости логистики, сообщили в ведомстве.

Одним из ключевых изменений стала синхронизация сроков выплат продавцам за реализованную продукцию. Теперь предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента продажи товара. Кроме того, маркетплейсы отказались от привязки тарифов на логистику к стоимости товара, что должно сделать расходы на доставку более прозрачными для участников рынка.

В рамках исполнения требований Ozon также изменит обозначение в карточках товаров. С 31 июля вместо отметки «Оригинал» будет использоваться формулировка «Бренд проверен», которая соответствует действующим процедурам площадки по проверке подлинности продукции.

27 июля в Ozon отменили повышение тарифов на продажу, запланированное с 31 июля. Будет также сдвинут запуск новой системы локальности продаж на 30 августа. По этой причине отменяется обещанная скидка в 6 п. п. При этом с 30 августа будет введена скидка 3 п. п. за локальные продажи для всех кластеров, кроме «Москва, МО и дальние регионы», «Санкт-Петербург и СЗО» и «Беларусь».

С 6 апреля Ozon увеличил комиссии на продажу некоторых товаров для продавцов более чем на 10 п. п. Наибольшие комиссии – 55% – взимаются за продажу товаров личной гигиены, чемоданов и кейсов. Ранее комиссии на эти товары составляли 43% и 44% соответственно. Также комиссия в 50% введена для большинства детских товаров и обуви.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте