Wildberries и Ozon исполнили предупреждение ФАС о синхронизации срока выплат

27 июля в Ozon отменили повышение тарифов на продажу, запланированное с 31 июля. Будет также сдвинут запуск новой системы локальности продаж на 30 августа. По этой причине отменяется обещанная скидка в 6 п. п. При этом с 30 августа будет введена скидка 3 п. п. за локальные продажи для всех кластеров, кроме «Москва, МО и дальние регионы», «Санкт-Петербург и СЗО» и «Беларусь».