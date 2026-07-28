Wildberries и Ozon исполнили предупреждение ФАС о синхронизации срока выплат
Одним из ключевых изменений стала синхронизация сроков выплат продавцам за реализованную продукцию. Теперь предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента продажи товара. Кроме того, маркетплейсы отказались от привязки тарифов на логистику к стоимости товара, что должно сделать расходы на доставку более прозрачными для участников рынка.
В рамках исполнения требований Ozon также изменит обозначение в карточках товаров. С 31 июля вместо отметки «Оригинал» будет использоваться формулировка «Бренд проверен», которая соответствует действующим процедурам площадки по проверке подлинности продукции.
27 июля в Ozon отменили повышение тарифов на продажу, запланированное с 31 июля. Будет также сдвинут запуск новой системы локальности продаж на 30 августа. По этой причине отменяется обещанная скидка в 6 п. п. При этом с 30 августа будет введена скидка 3 п. п. за локальные продажи для всех кластеров, кроме «Москва, МО и дальние регионы», «Санкт-Петербург и СЗО» и «Беларусь».
С 6 апреля Ozon увеличил комиссии на продажу некоторых товаров для продавцов более чем на 10 п. п. Наибольшие комиссии – 55% – взимаются за продажу товаров личной гигиены, чемоданов и кейсов. Ранее комиссии на эти товары составляли 43% и 44% соответственно. Также комиссия в 50% введена для большинства детских товаров и обуви.