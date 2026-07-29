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Суд снял арест с акций бывшего гендиректора «Русагро» Басова

Ведомости

Замоскворецкий райсуд Москвы снял арест с акций бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова. Решение принято по ходатайству гособвинителя для исполнения судебного акта по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Кравченко.

По словам собеседника издания, в ходе заседания представитель потерпевшего ФНС России затруднился ответить по обстоятельствам, подробно отраженным в его протоколе допроса на следствии.

15 июля стало известно, что основатель «Русагро» Вадим Мошкович и Басов не признали вину по уголовному делу об ущербе на 86 млрд руб. По версии следствия, фигуранты совершили мошенничество при приобретении активов холдинга «Солнечные продукты», а затем преднамеренно довели входившие в него компании до банкротства. Кроме того, им вменялась легализация имущества, приобретенного преступным путем.

Ущерб по делу Мошковича превышает 86 млрд рублей

Общество

Согласно обвинению, общая сумма ущерба и легализованного имущества составляет 86,2 млрд руб. Из них стоимость акций холдинга, которые следствие считает похищенными, превышает 50 млрд руб., ущерб кредиторам оценивается примерно в 7,5 млрд руб., а стоимость легализованного имущества – более чем в 28,6 млрд руб.

Басов заявил в суде, что не признает вину и считает версию следствия неконкретной и внутренне противоречивой. Он также отверг утверждения о том, что был осведомлен о рыночной стоимости акций «Солнечных продуктов» и управлял кипрскими компаниями, фигурирующими в материалах дела.

Защита Басова просила суд истребовать из следственного департамента МВД документы, которые, по ее утверждению, не были переданы в суд. В частности, речь шла о кредитных досье группы «Солнечные продукты» в Россельхозбанке.

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