Суд снял арест с акций бывшего гендиректора «Русагро» Басова

15 июля стало известно, что основатель «Русагро» Вадим Мошкович и Басов не признали вину по уголовному делу об ущербе на 86 млрд руб. По версии следствия, фигуранты совершили мошенничество при приобретении активов холдинга «Солнечные продукты», а затем преднамеренно довели входившие в него компании до банкротства. Кроме того, им вменялась легализация имущества, приобретенного преступным путем.