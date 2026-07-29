Суд снял арест с акций бывшего гендиректора «Русагро» Басова
По словам собеседника издания, в ходе заседания представитель потерпевшего ФНС России затруднился ответить по обстоятельствам, подробно отраженным в его протоколе допроса на следствии.
15 июля стало известно, что основатель «Русагро» Вадим Мошкович и Басов не признали вину по уголовному делу об ущербе на 86 млрд руб. По версии следствия, фигуранты совершили мошенничество при приобретении активов холдинга «Солнечные продукты», а затем преднамеренно довели входившие в него компании до банкротства. Кроме того, им вменялась легализация имущества, приобретенного преступным путем.
Согласно обвинению, общая сумма ущерба и легализованного имущества составляет 86,2 млрд руб. Из них стоимость акций холдинга, которые следствие считает похищенными, превышает 50 млрд руб., ущерб кредиторам оценивается примерно в 7,5 млрд руб., а стоимость легализованного имущества – более чем в 28,6 млрд руб.
Басов заявил в суде, что не признает вину и считает версию следствия неконкретной и внутренне противоречивой. Он также отверг утверждения о том, что был осведомлен о рыночной стоимости акций «Солнечных продуктов» и управлял кипрскими компаниями, фигурирующими в материалах дела.
Защита Басова просила суд истребовать из следственного департамента МВД документы, которые, по ее утверждению, не были переданы в суд. В частности, речь шла о кредитных досье группы «Солнечные продукты» в Россельхозбанке.