Ущерб по делу Мошковича превышает 86 млрд рублей
Следствие считает, что фигуранты путем обмана приобрели права на 1020 обыкновенных акций кипрской компании Quartlink Holding Limited, единственным акционером которой является предприниматель Владислав Буров. Рыночная стоимость этих активов, по данным обвинения, превышает 50 млрд руб.
Кроме того, Мошковичу и Басову вменяется преднамеренное банкротство 20 компаний, включая ООО «Солнечные продукты», ООО «Волжский терминал», АО «Агротранс», ООО «Торговый дом "Солнечные продукты"», АО «Элеваторхолдинг», АО «Агрофирма "Волга"» и АО «Торговый дом "Янтарный"». По оценке обвинения, ущерб по этому эпизоду составил более 7,4 млрд руб. Еще свыше 28,6 млрд руб. связано со сделкой с имуществом, приобретенным в результате преступления.
Также в обвинительное заключение включен эпизод о даче взятки в размере 2,6 млн руб. бывшему вице-губернатору Тамбовской области. По версии следствия, денежные средства были переданы за общее покровительство и содействие при получении субсидий.
Мошкович и Басов не признали вину по делу о мошенничестве и хищениях.
Мошкович арестовали в марте 2025 г. Первоначально ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Позднее его также обвинили по статьями о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Расследование завершилось в феврале, а общий размер ущерба и легализованных средств составил 86 млрд руб.
5 мая суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив обратить в доход государства более 10 млрд руб. со счета Мошковича. Были также изъяты акции головной компании «Русагро» и 100% долей в уставном капитале ООО «Финансовый ресурс». Стоимость изъятых акций оценивалась в 68,5 млрд руб.
13 июля стало известно, что Генпрокуратура также потребовала обратить в доход государства около 8 млн акций «Русагро», принадлежащих сестре Мошковича Юлии Трибунской и его племяннику Сергею Трибунскому. По версии ведомства, изъятию подлежат 5,7 млн и 2,26 млн обыкновенных акций соответственно.