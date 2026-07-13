Прокуроры требуют изъять 8 млн акций «Русагро» у сестры и племянника Мошковича
Обвинение просит обратить в доход государства 5,7 млн штук обыкновенных акций номиналом в 2,5 руб. у сестры Мошковича Юлии Трибунской, а также 2,26 млн акций у племянника Сергея Трибунского.
Мошковича арестовали в марте 2025 г. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). В окончательной редакции обвинения добавились еще две статьи – 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и 196 УК (преднамеренное банкротство). Расследование было завершено в феврале. Сумма ущерба и размера легализации достигла 86 млрд руб.
В начале мая этого года суд частично удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства более 10 млрд руб. со счета Мошковича. Суд также изъял акции головной компании холдинга и 100% доли в уставном капитале ООО «Финансовый ресурс». Стоимость изъятых акций «Русагро» оценивалось в 68,5 млрд руб.