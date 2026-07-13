Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ALRS18,49+1,15%CNY Бирж.11,301-0,15%IMOEX2 197,84+2,43%RTSI903,11+2,43%RGBI112,88-0,4%RGBITR754,45-0,29%
Главная / Общество /

Прокуроры требуют изъять 8 млн акций «Русагро» у сестры и племянника Мошковича

Ведомости

Генпрокуратура России требует изъять около 8 млн акций «Русагро» у сестры и племянника основателя холдинга Вадима Мошковича. Это следует из иска, передает «РИА Новости».

Обвинение просит обратить в доход государства 5,7 млн штук обыкновенных акций номиналом в 2,5 руб. у сестры Мошковича Юлии Трибунской, а также 2,26 млн акций у племянника Сергея Трибунского.

Мошковича арестовали в марте 2025 г. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). В окончательной редакции обвинения добавились еще две статьи – 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и 196 УК (преднамеренное банкротство). Расследование было завершено в феврале. Сумма ущерба и размера легализации достигла 86 млрд руб.

В начале мая этого года суд частично удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства более 10 млрд руб. со счета Мошковича. Суд также изъял акции головной компании холдинга и 100% доли в уставном капитале ООО «Финансовый ресурс». Стоимость изъятых акций «Русагро» оценивалось в 68,5 млрд руб.

Читайте также:«Ведомости» узнали, почему суд арестовал 100% акций «Русагро» Вадима Мошковича
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её