Прокуроры требуют изъять 8 млн акций «Русагро» у сестры и племянника Мошковича

Мошковича арестовали в марте 2025 г. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). В окончательной редакции обвинения добавились еще две статьи – 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и 196 УК (преднамеренное банкротство). Расследование было завершено в феврале. Сумма ущерба и размера легализации достигла 86 млрд руб.