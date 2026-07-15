Основатель «Русагро» Мошкович не признал свою вину в мошенничестве
«Нет», – ответил Мошкович на вопрос судьи о признании вины. Басов также заявил, что не признает обвинение, отметив, что оно ему непонятно.
Мошкович был арестован в марте 2025 г. Первоначально ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Позднее обвинение дополнили статьями о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Расследование завершилось в феврале, а общий размер ущерба и легализованных средств, по версии обвинения, составил 86 млрд руб.
5 мая суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив обратить в доход государства более 10 млрд руб. со счета Мошковича. Также были изъяты акции головной компании «Русагро» и 100% долей в уставном капитале ООО «Финансовый ресурс». Стоимость изъятых акций оценивалась в 68,5 млрд руб.
13 июля стало известно, что Генпрокуратура также потребовала обратить в доход государства около 8 млн акций «Русагро», принадлежащих сестре Мошковича Юлии Трибунской и его племяннику Сергею Трибунскому. По версии ведомства, изъятию подлежат 5,7 млн и 2,26 млн обыкновенных акций соответственно.