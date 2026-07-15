Основатель «Русагро» Мошкович не признал свою вину в мошенничестве

Мошкович был арестован в марте 2025 г. Первоначально ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Позднее обвинение дополнили статьями о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Расследование завершилось в феврале, а общий размер ущерба и легализованных средств, по версии обвинения, составил 86 млрд руб.