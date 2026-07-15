Мошкович и Басов не признали вину по делу об ущербе на 86 млрд рублей

Мошкович и Басов не признали вину по делу об ущербе на 86 млрд рублейОснователь «Русагро» назвал предъявленное ему обвинение непонятным
Замоскворецкий районный суд Москвы 15 июля начал рассматривать по существу уголовное дело основателя «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора агрохолдинга Максима Басова и экс-заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. Все трое заявили, что не признают вину. Следующее заседание назначено на 28 июля, тогда суд планирует приступить к допросу потерпевших. Как уточнил близкий к судебному процессу источник, в суд для допроса вызван бизнесмен Владислав Буров.
В начале заседания представитель Генпрокуратуры огласил обвинительное заключение. По версии следствия, Мошкович и Басов совершили мошенничество при приобретении активов холдинга «Солнечные продукты», а затем преднамеренно довели входившие в него компании до банкротства. Им также вменяется легализация имущества, приобретенного на торгах.
Общая сумма ущерба и легализованного имущества по делу составляет 86,2 млрд руб., следует из оглашенного обвинения. В частности, стоимость похищенных, по версии следствия, акций холдинга оценивается более чем в 50 млрд руб., ущерб кредиторам – примерно в 7,5 млрд руб., а стоимость легализованного имущества – более чем в 28,6 млрд руб. Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) и легализации имущества, приобретенного преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).
Отдельный эпизод связан с передачей охотничьего оружия. Следствие считает, что Мошкович передал Иванову ружье стоимостью около 2,6 млн руб. в обмен на общее покровительство деятельности «Русагро» в Тамбовской области. Бизнесмену вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК), бывшему чиновнику – ее получение (ч. 6 ст. 290 УК). Иванов заявил в суде, что оружие было подарено ему на день рождения и никаких действий в интересах Мошковича он не совершал.
После оглашения обвинения подсудимые поочередно сообщили суду, что не согласны с ним. Басов заявил, что изложенная следствием версия является неконкретной и внутренне противоречивой. В частности, он не понимает, на чем основан вывод о том, что ему была известна рыночная стоимость акций «Солнечных продуктов» в размере свыше 50 млрд руб. Бывший гендиректор «Русагро» также отрицает, что управлял кипрскими компаниями, фигурирующими в материалах дела.
Адвокат Басова Дмитрий Кравченко попросил суд истребовать в следственном департаменте МВД документы, которые, по словам защиты, не вошли в переданные суду материалы. Речь идет в том числе о кредитных досье группы «Солнечные продукты» в Россельхозбанке – 142 сшивах по несколько сотен листов каждый.
По утверждению защиты, содержащиеся в них сведения указывают на неудовлетворительное финансовое состояние компаний холдинга еще до начала переговоров его бывшего владельца Владислава Бурова с Мошковичем. В судебное дело также не было включено экспертное заключение, согласно которому входивший в «Солнечные продукты» «Жировой комбинат» находился в состоянии банкротства уже в 2017 г., заявили адвокаты. Остальные защитники поддержали ходатайство. Судья Олеся Чепурина отказалась удовлетворить его, сочтя заявленное преждевременным.
Уголовное дело в отношении Мошковича и Басова было возбуждено в марте 2025 г. Изначально им вменялись мошенничество и злоупотребление полномочиями. Впоследствии квалификация второго эпизода была изменена на преднамеренное банкротство, а в обвинение включили легализацию имущества, приобретенного на торгах. Позднее дело было объединено с расследованием предполагаемой передачи оружия Иванову.
В июне Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Замоскворецкий суд. На предварительном слушании защита просила вернуть дело прокурору и прекратить уголовное преследование, но суд отклонил эти ходатайства.
Мошкович основал «Русагро» в 2004 г. С 2006 по 2014 г. он представлял Белгородскую область в Совете Федерации. Басов возглавлял агрохолдинг в 2009–2021 гг. Иванов занимал пост заместителя главы администрации Тамбовской области и курировал вопросы внутренней политики. Все трое находятся под стражей.