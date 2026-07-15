Мошкович и Басов не признали вину по делу об ущербе на 86 млрд рублей

После оглашения обвинения подсудимые поочередно сообщили суду, что не согласны с ним. Басов заявил, что изложенная следствием версия является неконкретной и внутренне противоречивой. В частности, он не понимает, на чем основан вывод о том, что ему была известна рыночная стоимость акций «Солнечных продуктов» в размере свыше 50 млрд руб. Бывший гендиректор «Русагро» также отрицает, что управлял кипрскими компаниями, фигурирующими в материалах дела.