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Мошкович и Басов не признали вину по делу об ущербе на 86 млрд рублей

Основатель «Русагро» назвал предъявленное ему обвинение непонятным
Яна Суринская
Артем Геодакян / ТАСС
Артем Геодакян / ТАСС

Замоскворецкий районный суд Москвы 15 июля начал рассматривать по существу уголовное дело основателя «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора агрохолдинга Максима Басова и экс-заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. Все трое заявили, что не признают вину. Следующее заседание назначено на 28 июля, тогда суд планирует приступить к допросу потерпевших. Как уточнил близкий к судебному процессу источник, в суд для допроса вызван бизнесмен Владислав Буров. 

В начале заседания представитель Генпрокуратуры огласил обвинительное заключение. По версии следствия, Мошкович и Басов совершили мошенничество при приобретении активов холдинга «Солнечные продукты», а затем преднамеренно довели входившие в него компании до банкротства. Им также вменяется легализация имущества, приобретенного на торгах.

Общая сумма ущерба и легализованного имущества по делу составляет 86,2 млрд руб., следует из оглашенного обвинения. В частности, стоимость похищенных, по версии следствия, акций холдинга оценивается более чем в 50 млрд руб., ущерб кредиторам – примерно в 7,5 млрд руб., а стоимость легализованного имущества – более чем в 28,6 млрд руб. Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) и легализации имущества, приобретенного преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). 

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Отдельный эпизод связан с передачей охотничьего оружия. Следствие считает, что Мошкович передал Иванову ружье стоимостью около 2,6 млн руб. в обмен на общее покровительство деятельности «Русагро» в Тамбовской области. Бизнесмену вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК), бывшему чиновнику – ее получение (ч. 6 ст. 290 УК). Иванов заявил в суде, что оружие было подарено ему на день рождения и никаких действий в интересах Мошковича он не совершал.

После оглашения обвинения подсудимые поочередно сообщили суду, что не согласны с ним. Басов заявил, что изложенная следствием версия является неконкретной и внутренне противоречивой. В частности, он не понимает, на чем основан вывод о том, что ему была известна рыночная стоимость акций «Солнечных продуктов» в размере свыше 50 млрд руб. Бывший гендиректор «Русагро» также отрицает, что управлял кипрскими компаниями, фигурирующими в материалах дела. 

Адвокат Басова Дмитрий Кравченко попросил суд истребовать в следственном департаменте МВД документы, которые, по словам защиты, не вошли в переданные суду материалы. Речь идет в том числе о кредитных досье группы «Солнечные продукты» в Россельхозбанке – 142 сшивах по несколько сотен листов каждый.

По утверждению защиты, содержащиеся в них сведения указывают на неудовлетворительное финансовое состояние компаний холдинга еще до начала переговоров его бывшего владельца Владислава Бурова с Мошковичем. В судебное дело также не было включено экспертное заключение, согласно которому входивший в «Солнечные продукты» «Жировой комбинат» находился в состоянии банкротства уже в 2017 г., заявили адвокаты. Остальные защитники поддержали ходатайство. Судья Олеся Чепурина отказалась удовлетворить его, сочтя заявленное преждевременным.

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Уголовное дело в отношении Мошковича и Басова было возбуждено в марте 2025 г. Изначально им вменялись мошенничество и злоупотребление полномочиями. Впоследствии квалификация второго эпизода была изменена на преднамеренное банкротство, а в обвинение включили легализацию имущества, приобретенного на торгах. Позднее дело было объединено с расследованием предполагаемой передачи оружия Иванову.

В июне Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Замоскворецкий суд. На предварительном слушании защита просила вернуть дело прокурору и прекратить уголовное преследование, но суд отклонил эти ходатайства.

Мошкович основал «Русагро» в 2004 г. С 2006 по 2014 г. он представлял Белгородскую область в Совете Федерации. Басов возглавлял агрохолдинг в 2009–2021 гг. Иванов занимал пост заместителя главы администрации Тамбовской области и курировал вопросы внутренней политики. Все трое находятся под стражей.

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