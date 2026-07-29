Маркировка входящих вызовов на четверть сократила число «холодных» звонков
Система маркировки входящих вызовов сократила количество «холодных» звонков от бизнеса почти на четверть, при этом средняя продолжительность разговора выросла в половину. Такие данные приводит «Мегафон».
Компании стали выстраивать более адресные коммуникации. В сегменте крупного бизнеса, на который приходится почти половина всех звонков, коротких вызовов стало меньше на 46%, и на те же 46% выросла средняя продолжительность разговора. В сегменте малого и среднего предпринимательства «холодных» звонков стало меньше на 60%, а длительность контакта выросла на 110%.
В «Мегафоне» выделили единственный сегмент, где наблюдается обратная динамика – это микробизнес. Количество спам-звонков здесь выросло в два раза. Эксперты связывают такие данные с особенностями работы небольших аутсорсинговых кол-центров. Маркировка сообщает о подрядчике, а не о конечной компании, из-за чего абоненты чаще завершают разговор сразу после ответа. При этом на микробизнес приходится менее 1% от общего объема звонков, поэтому на тенденцию сегмент практически не влияет.
«С начала года количество показов маркировки выросло на 155%, и мы ожидаем, что этот тренд будет только усиливаться, поскольку прозрачность коммуникаций становится конкурентным преимуществом», – отметила директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Екатерина Гаммель.
Маркировка вошла в первый антифрод-пакет по противодействию кибермошенничеству, принятый в апреле 2025 г. Документ вступил в силу с 1 сентября 2025 г., и теперь все операторы связи обязаны добавлять к высвечиваемому на экране номеру телефона маркер: краткое или полное наименование компании и категорию вызова в зависимости от основного вида деятельности по ОКВЭДу, например «Банк», «Недвижимость», «Услуги связи», «СМИ» и т. п. Текст маркера может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллицы или латиницы.
После вступления в силу закона о маркировке вызовов компаний количество спам-звонков в России сократилось на 25–30%, рассказывали «Ведомостям» представители операторов связи в ноябре 2025 г.