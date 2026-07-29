Маркировка входящих вызовов на четверть сократила число «холодных» звонков

Маркировка вошла в первый антифрод-пакет по противодействию кибермошенничеству, принятый в апреле 2025 г. Документ вступил в силу с 1 сентября 2025 г., и теперь все операторы связи обязаны добавлять к высвечиваемому на экране номеру телефона маркер: краткое или полное наименование компании и категорию вызова в зависимости от основного вида деятельности по ОКВЭДу, например «Банк», «Недвижимость», «Услуги связи», «СМИ» и т. п. Текст маркера может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллицы или латиницы.