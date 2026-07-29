«Эксмо» объяснило снятие с продажи романа Туровского «Луч»
Официальная версия и книги Даниила Туровского «Луч» не содержит спорных фрагментов, которые цитируют некоторые каналы. Об это сообщил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что произведение прошло несколько экспертиз, после которых в текст внести корректировки. Приостановка продаж стала реакцией на волну публичных претензий, отметил Капьев. Он подчеркнул, что очередная проверка не обнарудила цитируемые отрывки в официальной версии романа.
Сам писатель заявил на своей странице в Instagram
«Луч» – фантастический постапокалиптический роман, сюжет которого строится вокруг загадочного фиолетового луча на месте Москвы, вызывающего у людей галлюцинации. Группа подростков-исследователей пытается узнать, что это за явление.
28 июля российский книжный союз РКС пополнил отраслевой перечень изданий, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В перечень вошли романы Виктора Пелевина «Generation «П» и «Чапаев и Пустота», произведения Чака Паланика «Бойцовский клуб», «Ссудный день» и «На затравку», а также повесть Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани».