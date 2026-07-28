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Книги Пелевина и Паланика внесли в перечень для маркировки

Ведомости

Российский книжный союз (РКС) пополнил отраслевой перечень изданий, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Обновленный список опубликован на сайте организации.

В перечень вошли романы Виктора Пелевина «Generation «П» и «Чапаев и Пустота», произведения Чака Паланика «Бойцовский клуб», «Ссудный день» и «На затравку», а также повесть Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани».

Маркировать также будут «Американских богов» Нила Геймана, «Кристину» и сборник «Команда скелетов» Стивена Кинга, «Теллурию» Владимира Сорокина, «Американского психопата» Брета Истона Эллиса, «Реквием по мечте» Хьюберта Селби–младшего и «Исчезнувшую» Гиллиан Флинн.

Кроме того, список пополнили книги Жан-Кристофа Гранже, Франка Тилье, Ю Несбе, Донато Карризи и других авторов.

22 июня РКС также добавил в отраслевой перечень изданий сборник «Война и язык» Владимира Маяковского, в который вошли статьи, выступления, тезисы докладов и путевые очерки автора. Среди них «Как делать стихи?», «Капля дегтя», «Два Чехова» и материалы, ранее не публиковавшиеся в собраниях сочинений поэта.

В перечень также включена книга «Ослиный мост» – сборник отрывков из произведений Владимира Ленина. Составителем издания был писатель Лев Данилкин. В книгу вошли такие работы, как «Лев Толстой как зеркало русской революции», биографический очерк о Карле Марксе с изложением основ марксизма, а также письма Инессе Арманд.

С 1 марта в России вступили в силу поправки, вводящие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. В отраслевой перечень, опубликованный РКС, вошли не только современные авторы, но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 г., включая произведения Жан-Поля Сартра.

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