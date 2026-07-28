Книги Пелевина и Паланика внесли в перечень для маркировки

В перечень также включена книга «Ослиный мост» – сборник отрывков из произведений Владимира Ленина. Составителем издания был писатель Лев Данилкин. В книгу вошли такие работы, как «Лев Толстой как зеркало русской революции», биографический очерк о Карле Марксе с изложением основ марксизма, а также письма Инессе Арманд.