Сборники Маяковского и Ленина включили в перечень книг для маркировки
Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В обновленный список вошли сборники произведений Владимира Маяковского и Владимира Ленина.
Согласно опубликованным данным, перечень насчитывает уже более 2500 наименований. В список добавили еще 113 новых позиций. Среди них оказался сборник «Война и язык» Владимира Маяковского, в который вошли статьи, выступления, тезисы докладов и путевые очерки автора. Среди них «Как делать стихи?», «Капля дегтя», «Два Чехова» и материалы, ранее не публиковавшиеся в собраниях сочинений поэта.
В перечень также включена книга «Ослиный мост» – сборник отрывков из произведений Владимира Ленина. Составителем издания был писатель Лев Данилкин. В книгу вошли такие работы, как «Лев Толстой как зеркало русской революции», биографический очерк о Карле Марксе с изложением основ марксизма, а также письма Инессе Арманд.
Обе книги были выпущены издательством «Лимбус пресс». Сборник ленинских текстов вышел в 2017 г., а издание Маяковского – в 2021-м. Помимо них в обновленный список включены роман «Нормальные люди» ирландской писательницы Салли Руни, книга «Маскарад» британского автора Терри Пратчетт и сборник «Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза» американского писателя Говарда Лавкрафта.
25 мая стало известно, что в отраслевой перечень книг с маркировкой о пропаганде наркотиков вошли две книги российского писателя и политика Эдуарда Лимонова. Речь идет о романе «В Сырах: Роман в промзоне», а также «Москва майская», рукопись которой считалась утраченной. Обе книги выпущены издательством «Альпина нон-фикшн». Кроме того, в список попал роман Алексея Иванова «Блуда и мудо», произведения «Географ глобус пропил», «100 рассказов из истории медицины» Михаила Шифрина, «Записки примата: необычайная жизнь ученого среди павианов» американского нейроэндокринолога Роберта Сапольски.
С 1 марта в России вступили в силу поправки, вводящие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. В отраслевой перечень, опубликованный Российским книжным союзом, вошли не только современные авторы, но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 г., включая произведения Жан-Поля Сартра.