Сборники Маяковского и Ленина включили в перечень книг для маркировки

25 мая стало известно, что в отраслевой перечень книг с маркировкой о пропаганде наркотиков вошли две книги российского писателя и политика Эдуарда Лимонова. Речь идет о романе «В Сырах: Роман в промзоне», а также «Москва майская», рукопись которой считалась утраченной. Обе книги выпущены издательством «Альпина нон-фикшн». Кроме того, в список попал роман Алексея Иванова «Блуда и мудо», произведения «Географ глобус пропил», «100 рассказов из истории медицины» Михаила Шифрина, «Записки примата: необычайная жизнь ученого среди павианов» американского нейроэндокринолога Роберта Сапольски.