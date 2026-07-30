Ozon назвал повреждение элементов инфраструктуры одним из операционных рисков
«К числу операционных рисков, мониторинг которых осуществляется на регулярной основе, относится риск возможного повреждения элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий», – говорится в публикации.
Компания подчеркнула, что такие инциденты могут повлиять на локальные перебои в операционных процессах, а также привести к потерям и дополнительным расходам. Отмечается, что руководство принимает комплексные меры по минимизации этих рисков.
Во II квартале 2026 г. чистая прибыль Ozon составила 10,1 млрд руб. против 359 млн руб. годом раньше. Выручка группы в апреле – июне выросла на 47% в годовом выражении и достигла 334,2 млрд руб. Основным фактором роста стало увеличение доходов от оказания услуг. Скорректированная EBITDA за отчетный период составила 57,9 млрд руб., а валовая прибыль выросла на 22,4 млрд руб. до 79,9 млрд руб.