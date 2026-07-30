Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TATN520,7+1,34%CNY Бирж.11,791-0,04%IMOEX2 257,05+0,89%RTSI895,98+0,89%RGBI115,7+0,58%RGBITR776,98+0,6%
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль Ozon во II квартале выросла до 10 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль Ozon по итогам II квартала 2026 г. составила 10,1 млрд руб. против 359 млн руб. годом раньше. Об этом говорится в опубликованных финансовых результатах компании.

Выручка группы в апреле – июне выросла на 47% в годовом выражении и достигла 334,2 млрд руб. Основным фактором роста стало увеличение доходов от оказания услуг.

Скорректированная EBITDA за отчетный период составила 57,9 млрд руб., а валовая прибыль выросла на 22,4 млрд руб. до 79,9 млрд руб. В компании объяснили это ростом выручки и реализацией мер по контролю за издержками.

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 164,8 млрд руб. против 179,9 млрд руб. годом раньше. Снижение показателя связано с уменьшением положительного вклада изменений оборотного капитала финтех-сегмента на фоне роста объемов выданных кредитов и займов.

26 февраля сообщалось, что по итогам 2025 г. выручка МКПАО «Озон» выросла на 63% и достигла 998 млрд руб. В IV квартале показатель увеличился на 43% относительно такого же периода годом ранее до 309,4 млрд руб. Валовая прибыль за год выросла на 130% до 230,1 млрд руб., чему способствовали рост выручки от услуг маркетплейса, оптимизация логистических процессов и увеличение вклада финтех-направления.

Читайте также:Wildberries и Ozon исполнили предупреждение ФАС о синхронизации срока выплат
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её