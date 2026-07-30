Чистая прибыль Ozon во II квартале выросла до 10 млрд рублей
Выручка группы в апреле – июне выросла на 47% в годовом выражении и достигла 334,2 млрд руб. Основным фактором роста стало увеличение доходов от оказания услуг.
Скорректированная EBITDA за отчетный период составила 57,9 млрд руб., а валовая прибыль выросла на 22,4 млрд руб. до 79,9 млрд руб. В компании объяснили это ростом выручки и реализацией мер по контролю за издержками.
Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 164,8 млрд руб. против 179,9 млрд руб. годом раньше. Снижение показателя связано с уменьшением положительного вклада изменений оборотного капитала финтех-сегмента на фоне роста объемов выданных кредитов и займов.
26 февраля сообщалось, что по итогам 2025 г. выручка МКПАО «Озон» выросла на 63% и достигла 998 млрд руб. В IV квартале показатель увеличился на 43% относительно такого же периода годом ранее до 309,4 млрд руб. Валовая прибыль за год выросла на 130% до 230,1 млрд руб., чему способствовали рост выручки от услуг маркетплейса, оптимизация логистических процессов и увеличение вклада финтех-направления.