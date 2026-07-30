Wildberries рассказала о ситуации на складах в Пензе и Сарапуле после атак БПЛА

30 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что количество пострадавших в результате атаки на склад увеличилось до четырех человек. По его словам, погибших в результате происшествия нет. Он уточнил, что трое пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений, а один человек продолжает находиться в стационаре под наблюдением врачей.