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Wildberries рассказала о ситуации на складах в Пензе и Сарапуле после атак БПЛА

Ведомости

Специалисты продолжают работы по локализации возгораний на территории логистических комплексов Wildberries в Сарапуле и Пензе, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

«В Сарапуле и Пензе сняты угрозы атаки БПЛА. <...> К тушению привлечены все необходимые силы и средства, включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании. На каждом из объектов задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники», – отметили представители компании.

Кроме того, в Пензе для ликвидации пожара используется авиация и пожарный поезд. РВБ напомнила, что в Сарапуле пострадавших нет. Раненому в Пензе оказывают медицинскую помощь в больнице региона. Остальные пострадавшие получили ушибы и ссадины, их отпустили домой.

Что известно о последствиях ночных атак на склады Wildberries

Политика

30 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что количество пострадавших в результате атаки на склад увеличилось до четырех человек. По его словам, погибших в результате происшествия нет. Он уточнил, что трое пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений, а один человек продолжает находиться в стационаре под наблюдением врачей.

Атака в Пензе и Сарапуле (Удмуртия) произошла в ночь на 30 июля. Главное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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