Wildberries рассказала о ситуации на складах в Пензе и Сарапуле после атак БПЛА
Специалисты продолжают работы по локализации возгораний на территории логистических комплексов Wildberries в Сарапуле и Пензе, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
«В Сарапуле и Пензе сняты угрозы атаки БПЛА. <...> К тушению привлечены все необходимые силы и средства, включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании. На каждом из объектов задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники», – отметили представители компании.
Кроме того, в Пензе для ликвидации пожара используется авиация и пожарный поезд. РВБ напомнила, что в Сарапуле пострадавших нет. Раненому в Пензе оказывают медицинскую помощь в больнице региона. Остальные пострадавшие получили ушибы и ссадины, их отпустили домой.
30 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что количество пострадавших в результате атаки на склад увеличилось до четырех человек. По его словам, погибших в результате происшествия нет. Он уточнил, что трое пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений, а один человек продолжает находиться в стационаре под наблюдением врачей.
Атака в Пензе и Сарапуле (Удмуртия) произошла в ночь на 30 июля. Главное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).