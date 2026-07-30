Татьяна Ким: WB готов участвовать в разработке мер поддержки селлеров
Основательница Wildberries, глава объединенной компании RWB Татьяна Ким поддержала инициативу правительства по разработке мер поддержки предпринимателей после поручения вице-премьера Александра Новака о помощи маркетплейсам и их продавцам. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.
«Мы приветствуем инициативу правительства по разработке мер поддержки предпринимателей и готовы активно включиться в выработку конкретных механизмов, чтобы помощь дошла до каждого селлера адресно и максимально быстро», – заявила Ким.
30 июля Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки пострадавшим от атак на логистические комплексы RWB предпринимателям.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил три ключевые задачи, которые необходимо решить. Первой он обозначил обеспечение поставок товаров потребителям через восстановление и перестройку логистических цепочек. Второй задачей, по словам Решетникова, является помощь поставщикам и производителям в возобновлении работы. Кроме того, нужны системные меры, которые повысят устойчивость и оперативность поставок, а также увеличат товарные запасы.
Логистические центы Wildberries стали мишенью для беспрецедентной серии атак БПЛА. Под ударами оказались центральные распределительные хабы и ключевые региональные центры на юге и северо-западе России. За неделю атаки пришлись на объекты в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за это время были ранены 17 человек, еще один погиб.