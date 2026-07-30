Татьяна Ким: WB готов участвовать в разработке мер поддержки селлеров

Логистические центы Wildberries стали мишенью для беспрецедентной серии атак БПЛА. Под ударами оказались центральные распределительные хабы и ключевые региональные центры на юге и северо-западе России. За неделю атаки пришлись на объекты в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за это время были ранены 17 человек, еще один погиб.