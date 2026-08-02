В ОПЕК+ рассказали, когда увеличатся квоты на добычу нефти

Как писал Reuters 2 августа, после сентября альянс, как ожидается, приостановит дальнейшее увеличение добычи до конца года. По словам собеседников агентства, это связано с предстоящими переговорами о новых производственных квотах, которые будут определяться на основе пересмотра мощностей стран-участниц для базового уровня 2027 г.