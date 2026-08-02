В ОПЕК+ рассказали, когда увеличатся квоты на добычу нефти
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в сентябре на 188 000 баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении организации.
Решение приняли семь стран, ранее объявивших о дополнительных добровольных ограничениях добычи: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Увеличение добычи станет очередным этапом поэтапной отмены добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 г., отмечают в заявлении.
Участники ОПЕК+ отметили, что увеличение добычи также позволит ускорить выполнение обязательств по компенсации ранее допущенного превышения квот. Они подтвердили приверженность полному соблюдению Декларации о сотрудничестве ОПЕК+, включая дополнительные добровольные ограничения добычи, которые контролирует Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC).
Кроме того, страны вновь заявили о намерении полностью компенсировать все объемы сверхдобычи, допущенные с января 2024 г. Следующая встреча семи участников соглашения запланирована на 6 сентября 2026 г.
Как писал Reuters 2 августа, после сентября альянс, как ожидается, приостановит дальнейшее увеличение добычи до конца года. По словам собеседников агентства, это связано с предстоящими переговорами о новых производственных квотах, которые будут определяться на основе пересмотра мощностей стран-участниц для базового уровня 2027 г.
В июле страны ОПЕК+ согласовали повышение квоты на добычу нефти на 188 000 в сутки в августе. Bloomberg писал, что с начала войны США и Израиля против Ирана в феврале суммарное увеличение квот достигло 940 000 баррелей в сутки – почти 1% мирового спроса.
В мае из организации вышли Объединенные Арабские Эмираты из-за недовольства квотами, а Ирак пригрозил аналогичным шагом, если ему не повысят производственный лимит.