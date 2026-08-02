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ОПЕК+ планирует увеличить квоту на добычу нефти на 188 000 баррелей с сентября

Ведомости

Страны ОПЕК+ планируют 2 августа одобрить увеличение квоты на добычу нефти на 188 000 барр. в сутки с сентября, после чего приостановить дальнейшее наращивание добычи. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, сентябрьское увеличение завершит поэтапную отмену добровольного сокращения добычи на 1,65 млн барр. в сутки, согласованного в 2023 г. Семь участников ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман – на протяжении большей части 2026 г. ежемесячно повышали производственные квоты. Однако эти увеличения в основном оставались формальными из-за нарушения экспортных поставок на фоне конфликтов в Иране и на Украине.

После сентября альянс, как ожидается, приостановит дальнейшее увеличение добычи до конца года. По словам собеседников Reuters, это связано с предстоящими переговорами о новых производственных квотах, которые будут определяться на основе пересмотра мощностей стран-участниц для базового уровня 2027 г.

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При этом в силе останутся сокращения добычи примерно на 2 млн баррелей в сутки, действующие с 2022 г., пока ОПЕК+ не примет решение о распределении дополнительных объемов между участниками. Некоторые страны, в том числе Ирак, добиваются увеличения индивидуальных квот, ссылаясь на рост своих производственных мощностей.

В июле страны ОПЕК+ согласовали повышение квоты на добычу нефти на 188 000 в сутки в августе. Bloomberg писал, что с начала войны США и Израиля против Ирана в феврале суммарное увеличение квот достигло 940 000 баррелей в сутки – почти 1% мирового спроса.

В мае из организации вышли Объединенные Арабские Эмираты из-за недовольства квотами, а Ирак пригрозил аналогичным шагом, если ему не повысят производственный лимит.

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