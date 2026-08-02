ОПЕК+ планирует увеличить квоту на добычу нефти на 188 000 баррелей с сентября

По данным агентства, сентябрьское увеличение завершит поэтапную отмену добровольного сокращения добычи на 1,65 млн барр. в сутки, согласованного в 2023 г. Семь участников ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман – на протяжении большей части 2026 г. ежемесячно повышали производственные квоты. Однако эти увеличения в основном оставались формальными из-за нарушения экспортных поставок на фоне конфликтов в Иране и на Украине.