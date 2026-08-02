В 2025 году россияне отдыхали в Черногории в 2,2 раза дольше других иностранцев
Российские туристы в 2025 г. отдыхали в Черногории в 2,2 раза дольше туристов из других стран. Как стало известно «Ведомостям», среднее число ночей, которое граждане РФ провели в Черногории, составило 11,82 против 5,24 у представителей других стран.
Согласно данным Monstat, в 2025 г. на долю россиян пришлось 16,4% всех ночевок иностранцев в Черногории. Это второй результат после туристов из Сербии. Вклад российского турпотока в ВВП страны, по оценкам, достигает 4%. На россиян в 2025 г. пришлась почти четверть (22,12%) всех ночей в арендованных туристами апартаментах и домах Черногории.
Как следует из отчета Monstat за 2006–2025 гг., общий турпоток в Черногорию распределился следующим образом: 10,8 млн – внутренние посещения, 165,6 млн – внешние. Российские туристы с показателем 44,2 млн визитов заняли 27% в структуре иностранного турпотока.
Пик интереса россиян к Черногории пришелся на 2014 г. – тогда республику посетили рекордные 4,3 млн человек. С тех пор ситуация изменилась: по данным погранслужбы ФСБ, в 2025 г. путешественники из России отдавали предпочтение Вьетнаму, Китаю и Египту, с которыми сохраняется прямое авиасообщение.
С 1 ноября Черногория отменяет безвизовый режим с Россией, действовавший почти 18 лет. Ужесточение визовых правил связано с европейским курсом страны: Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в 2010 г., а в 2026 г. послы государств – членов Евросоюза приступили к разработке соглашения о приеме нового члена.