В 2025 году россияне отдыхали в Черногории в 2,2 раза дольше других иностранцев

Согласно данным Monstat, в 2025 г. на долю россиян пришлось 16,4% всех ночевок иностранцев в Черногории. Это второй результат после туристов из Сербии. Вклад российского турпотока в ВВП страны, по оценкам, достигает 4%. На россиян в 2025 г. пришлась почти четверть (22,12%) всех ночей в арендованных туристами апартаментах и домах Черногории.