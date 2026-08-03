Импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет

Серийный импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21-310 в первый раз совершил полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, самолет провел в воздухе 1 час 23 минуты. Об этом госкорпорация «Ростех» сообщила в Telegram.