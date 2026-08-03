Импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет
Серийный импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21-310 в первый раз совершил полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, самолет провел в воздухе 1 час 23 минуты. Об этом госкорпорация «Ростех» сообщила в Telegram.
«Машина достигла высоты 6000 метров и приборной скорости 600 км/ч. Экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем. Самолет показал себя хорошо, полетное задание выполнено полностью», – говорится в сообщении.
Поскольку полет прошел успешно, Иркутский авиазавод готовит серийный выпуск воздушного судна. В «Ростехе» указали, что первая партия будет состоять из 18 самолетов. Внедрение серийных технологий ускорит переход к поставкам лайнера в авиакомпании. На данный момент МС-21-301 выполнил половину сертификационных полетов.
24 июля стало известно, что «Ростех» планирует выпускать 36 самолетов МС-21 каждый год. По словам главы корпорации Сергея Чемезова, поставки должны начаться со второй половины 2027 г.
24 июля президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод. Его сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Чемезов и генеральный директор завода Андрей Сойнов. Сойнов доложил президенту о ходе производства первых 18 серийных лайнеров МС-21.