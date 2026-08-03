Росавиация впервые разрешила коммерческие перевозки на аэростате

30 июля «Ведомости» писали, что Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа», приказ об этом подписал руководитель ведомства Дмитрий Ядров. С 1 августа перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Поясняется, что авиакомпания в отведенный срок не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.