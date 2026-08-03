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Росавиация впервые разрешила коммерческие перевозки на аэростате

Ведомости

Росавиация впервые в России выдала сертификат эксплуатанта, который позволяет выполнять коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата. Об этом сообщили в ведомстве.

Сертификат получила компания ООО «Электрик технолоджи», работающая под брендом «Открытое небо». Документ дает право осуществлять коммерческую деятельность в сфере воздушных перевозок с использованием легкого воздухоплавательного судна.

30 июля «Ведомости» писали, что Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа», приказ об этом подписал руководитель ведомства Дмитрий Ядров. С 1 августа перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Поясняется, что авиакомпания в отведенный срок не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.

В апреле Росавиация по итогам инспекции производственной базы перевозчика ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля. В ходе инспекции были вскрыты факты допуска к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме.

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