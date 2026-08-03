WB сообщила о перестройке логистики после атак на склады во Владимирской области
Wildberries ведет перестройку логистики после атак на склады во Владимирской области. Прием поставок и отгрузка заказов перенесены на другие объекты, говорится в сообщении компании.
Поставки на склад «Воршинское» можно отменить или перенаправить на другие склады без пересчета коэффициентов, логистики и хранения. Коробочные и поштучные паллетные поставки принимают в Туле, Твери, Екатеринбурге и Красном Бору. Монопаллеты – в Омске, Екатеринбурге и Новосибирске. Транзитные поставки можно отменить без штрафов, уже отгруженные перенаправят на ближайшие склады.
Для отгрузок FBS открыт новый объект. На СЦ «Владимир: Суходол» действует бесплатная обработка.
3 августа украинские силы атаковали склад Wildberries во Владимирской области. Губернатор Александр Авдеев сообщал о трех раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В представительстве Wildberries после удара проинформировали, что компания перестроила логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.