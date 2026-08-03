WB сообщила о перестройке логистики после атак на склады во Владимирской области

Поставки на склад «Воршинское» можно отменить или перенаправить на другие склады без пересчета коэффициентов, логистики и хранения. Коробочные и поштучные паллетные поставки принимают в Туле, Твери, Екатеринбурге и Красном Бору. Монопаллеты – в Омске, Екатеринбурге и Новосибирске. Транзитные поставки можно отменить без штрафов, уже отгруженные перенаправят на ближайшие склады.