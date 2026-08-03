В ГД внесен законопроект о возможности туристов направлять претензии турагентам

Законопроект также разграничивает ответственность туроператоров, турагентов и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках туристского продукта. В частности, туроператор будет нести ответственность за причиненные туристу убытки или вред, если не предоставил необходимую информацию об условиях путешествия. При этом, если недостоверные сведения туристу сообщил турагент, туроператор освобождается от ответственности. Также туроператор будет отвечать за ненадлежащее оказание услуг, входящих в туристский продукт.