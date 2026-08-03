В ГД внесен законопроект о возможности туристов направлять претензии турагентам
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому у туристов может появиться возможность направлять претензии турагентам. Документ внесен в думскую базу.
Согласно пояснительной записке, турист сможет предъявить турагенту претензию к качеству оказанных им услуг, а также потребовать возмещения убытков, причиненных действиями турагента.
Законопроект также разграничивает ответственность туроператоров, турагентов и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках туристского продукта. В частности, туроператор будет нести ответственность за причиненные туристу убытки или вред, если не предоставил необходимую информацию об условиях путешествия. При этом, если недостоверные сведения туристу сообщил турагент, туроператор освобождается от ответственности. Также туроператор будет отвечать за ненадлежащее оказание услуг, входящих в туристский продукт.
Законопроектом также определяются случаи, когда ответственность перед туристом возлагается на турагента. К ним относятся непредоставление информации об условиях путешествия, неперечисление полученных от туриста денежных средств туроператору, несогласование с туроператором условий путешествия по запросу туриста, а также неуведомление туроператора о заключении договора с туристом.
В законопроекте указано, что жалобы на качество услуг турагента, не включенных в туристский продукт, а также требования о возмещении убытков нужно подавать в письменной форме не позже 20 дней после завершения договора. Турагент обязан рассмотреть обращение в течение 10 дней после его получения.
По мнению правительства, изменения повысят ответственность профессиональных участников рынка перед потребителями и позволят туроператорам контролировать исполнение турагентами условий договоров. В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2027 г.
В июне правительство продлило до 15 февраля 2027 г. срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности для туроператоров за 2025 г. Решение направлено на поддержку финансовой стабильности туркомпаний в условиях сохраняющихся ограничений, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке.