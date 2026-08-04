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Россия ограничила импорт птицы из Камбоджи

Ведомости

Россия временно ограничила ввоз птицы и птицеводческой продукции из Камбоджи из-за ухудшения ситуации с болезнью Ньюкасла. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Ограничения вступили в силу с 3 августа 2026 г. Они распространяются на импорт живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции, а также всех видов продукции птицеводства, содержащей продукты переработки птицы. Исключение сделано для товаров, прошедших обработку, обеспечивающую уничтожение вируса болезни Ньюкасла в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ).

Кроме того, под ограничения попали корма и кормовые добавки для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птицы, а также готовая продукция животного происхождения в заводской упаковке, перевозимая физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования.

Что такое болезнь Ньюскала

Это острое вирусное заболевание, поражающее преимущественно представителей отряда куриных. Инфекция характеризуется стремительным распространением и высокой летальностью, достигающей у невакцинированных особей 60–100%. Болезнь проявляется тяжелым поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы птиц. Эффективного лечения не существует, поэтому основу борьбы с вирусом составляют обязательная профилактическая вакцинация и жесткие карантинные меры. Для людей вирус малоопасен и может вызывать лишь легкие признаки простуды или кратковременный конъюнктивит.

Россельхознадзор также запретил транзит через территорию России живой птицы с территории Камбоджи.

26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, сертификация теперь приостановлена на продукцию со всех предприятий республики до устранения ранее выявленных нарушений.

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