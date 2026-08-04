Россия ограничила импорт птицы из Камбоджи

Кроме того, под ограничения попали корма и кормовые добавки для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птицы, а также готовая продукция животного происхождения в заводской упаковке, перевозимая физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования.