Россия ограничила импорт птицы из Камбоджи
Россия временно ограничила ввоз птицы и птицеводческой продукции из Камбоджи из-за ухудшения ситуации с болезнью Ньюкасла. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Ограничения вступили в силу с 3 августа 2026 г. Они распространяются на импорт живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции, а также всех видов продукции птицеводства, содержащей продукты переработки птицы. Исключение сделано для товаров, прошедших обработку, обеспечивающую уничтожение вируса болезни Ньюкасла в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ).
Кроме того, под ограничения попали корма и кормовые добавки для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птицы, а также готовая продукция животного происхождения в заводской упаковке, перевозимая физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования.
Что такое болезнь Ньюскала
Россельхознадзор также запретил транзит через территорию России живой птицы с территории Камбоджи.
26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, сертификация теперь приостановлена на продукцию со всех предприятий республики до устранения ранее выявленных нарушений.