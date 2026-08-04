Решетников: поток иностранных туристов вырос на 730 000 человек в год
Упрощение визовых процедур с рядом зарубежных стран привело к росту въездного туристического потока в Россию примерно на 730 000 человек в год. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании по развитию туризма.
Министр отметил, что между Россией и Китаем действует соглашение о безвизовых поездках, рассчитанное до конца 2027 г. Кроме того, были заключены аналогичные договоренности с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.
Решетников также указал на развитие механизма электронной визы, в том числе расширение списка доступных стран и увеличение сроков пребывания иностранных граждан в России.
20 июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достичь 6 млн к концу 2027 г. Уже в I квартале 2026 г. число поездок российских туристов в Китай увеличилось на 60%, а поток китайских путешественников в Россию вырос на 25%. Чернышенко отметил, что в прошлом году Китай посетили около 2 млн россиян, тогда как Россию – примерно 1 млн граждан КНР. Он также подчеркнул, что продление безвизового режима между двумя странами является подтверждением стратегического партнерства.
В июле президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР. Согласно указу, действие упрощенного режима продлено с 14 сентября 2026 г. до 31 декабря 2027 г. включительно.