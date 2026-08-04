Cosmos Hotel Group инвестирует 700 млрд рублей в строительство 100 отелей в РФ
Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (входит в структуру АФК «Система») вложит около 700 млрд руб. в строительство 100 отелей на территории России. Об этом заявил президент компании Александр Биба на презентации проектов внутреннего туризма.
Он отметил, что уже работает 55 отелей. Одним из уникальных проектов стал гостиничный комплекс с футбольным полем и крупным спортзалов возле аэропорта «Внуково». В Крыму будет туристический объект со спортивной ареной, добавил Биба.
«Стоит задача выходить на международные рынки», – добавил президент компании (цитата по ТАСС).
В июне президент «Системы» Тагир Ситдеков рассказал, что пока точных сроков нет. Корпорация рассматривает как осеннее, так и весеннее окно для размещения, однако окончательное решение будет приниматься исходя из условий на рынке.