Путин встретился с гендиректором «Алросы»

«Мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис. Но плюс к этому "Алроса", как и некоторые другие компании, работает под санкциями. При этом в этих условиях мы сохраняем действительно мировое лидерство и занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе – по выручке», – сказал Маринычев (цитата по сайту Кремля).