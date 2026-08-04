Путин встретился с гендиректором «Алросы»
Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором компании «Алроса» Павлом Маринычевым. Президент отметил, что запасы алмазов «Алросы» в 1 млрд карат составляют половину от общемировых.
«Мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис. Но плюс к этому "Алроса", как и некоторые другие компании, работает под санкциями. При этом в этих условиях мы сохраняем действительно мировое лидерство и занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе – по выручке», – сказал Маринычев (цитата по сайту Кремля).
Он подчеркнул, что компания владеет пятью горно-обогатительными комбинатами и эксплуатирует более 20 месторождений. Помимо алмазов, «Алроса» также добывает золото, занимается производством ювелирных украшений. У компании есть собственные логистические комплексы (порт, авиа- и судоходная компания и собственные энергоактивы). Маринычев обратил внимание на то, что программное обеспечение (ПО) компании импортозамещено.
Маринычев добавил, что в условиях мирового кризиса алмазов Россия сохранит лидерство на рынке. Это станет возможно благодаря проекту «Мир – Глубокий», который обеспечит стабильную добычу алмазов до 2027 г.
Компания обеспечивает около 30% добычи алмазов в мире и 90% в России. Предприятия «Алросы» расположены в Якутии и Архангельской области. Чистый убыток «Алросы» по РСБУ в январе – июне 2026 г. составил 10,67 млрд руб. В тот же период 2025 г. компания получила чистую прибыль в размере 39,03 млрд руб. Убыток от продаж в первом полугодии 2026 г. составил 4,98 млрд руб. против прибыли в 19,21 млрд руб. в 2025 г.