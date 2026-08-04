Россельхознадзор ограничит транзит мяса птицы из ЕС через Россию

По данным ведомства, груз следовал через Польшу в Узбекистан на транспортном средстве с польскими регистрационными номерами и пересек границу Таможенного союза по фальсифицированным ветеринарным сертификатам. Анализ информационных систем Россельхознадзора и ответ ветеринарной службы Германии показали, что происхождение продукции установить не удалось.