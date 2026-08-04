Россельхознадзор ограничит транзит мяса птицы из ЕС через Россию
Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через РФ мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято в целях недопущения распространения эпизоотий и защиты потребителей. Поводом стало выявление незаконной перевозки через территорию России субпродуктов птицы, заявленных как продукция немецкого происхождения.
По данным ведомства, груз следовал через Польшу в Узбекистан на транспортном средстве с польскими регистрационными номерами и пересек границу Таможенного союза по фальсифицированным ветеринарным сертификатам. Анализ информационных систем Россельхознадзора и ответ ветеринарной службы Германии показали, что происхождение продукции установить не удалось.
Ведомство также направило запрос в Узбекистан для установления отправителя товара и источника нелегальных поставок.
Россельхознадзор уточнил, что до 6 августа включительно допускается транзит через территорию России продукции, сертифицированной и отгруженной до 5 августа. Ограничения будут действовать до проведения переговоров с Еврокомиссией по итогам расследования выявленных нарушений.
3 августа Россельхознадзор сообщил, что Россия временно ограничила ввоз птицы и птицеводческой продукции из Камбоджи из-за ухудшения ситуации с болезнью Ньюкасла.
Ограничения распространяются на импорт живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции, а также всех видов продукции птицеводства, содержащей продукты переработки птицы. Исключение сделано для товаров, прошедших обработку, обеспечивающую уничтожение вируса болезни Ньюкасла в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ).