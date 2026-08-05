Спрос среди россиян на смартфоны-раскладушки вырос на 55%
Спрос среди россиян на смартфоны с гибким дисплеем вырос на 55% год к году. «Раскладушки» выбирают молодые женщины, а «книжки» – мужчины. При этом соотношение пользователей с этими смартфонами почти сравнялось. Такие данные получили розничные сети «Мегафон» и Yota.
В этом году две трети всех проданных складных смартфонов приходится на флипы, то есть на «раскладушки», которые складываются по горизонтали. При этом динамика продаж у фолдов – «книжек» с вертикальным складыванием – оказалась выше. Их прирост составил 91% против 40% флипов. За 2026 г. соотношение пользователей с «раскладушками» и «книжками» почти сравнялось (52% и 49% соответственно). Количества проданных устройств «Мегафон» не приводит.
Флипами чаще пользуются женщины – 73,5% пользователей. Среди них 60% возрастной категории от 20 до 40 лет. В компании отметили, что «раскладушки» выбирают за компактность и удобство: смартфон в сложенном виде легко помещается в руке. А аудитория фолдов преимущественно мужская – 70,6% пользователей. Среди них больше людей возрастом от 35 до 54 лет. Большой экран позволяет удобно работать с офисными приложениями и просматривать видео, например, спортивные трансляции, объяснили в «Мегафоне».
Географическая картина спроса показывает, что фолды особенно популярны в Краснодарском крае, где их покупают активнее, чем в столице. Москва занимает второе место в рейтинге, а за ней – Санкт-Петербург. Флипами чаще пользуются москвичи. В этом рейтинге Санкт-Петербург на втором месте, а на третьем – Краснодарский край.
9 июля в «Мегафоне» сообщали, что число смартфонов со встроенным искусственным интеллектом выросло в 2,5 раза. Доля таких устройств от всего ассортимента достигла 16%, что на 9,5 процентного пункта больше показателей прошлого года. При этом продажи смартфонов с ИИ выросли на 27%.