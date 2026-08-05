Спрос среди россиян на смартфоны-раскладушки вырос на 55%

В этом году две трети всех проданных складных смартфонов приходится на флипы, то есть на «раскладушки», которые складываются по горизонтали. При этом динамика продаж у фолдов – «книжек» с вертикальным складыванием – оказалась выше. Их прирост составил 91% против 40% флипов. За 2026 г. соотношение пользователей с «раскладушками» и «книжками» почти сравнялось (52% и 49% соответственно). Количества проданных устройств «Мегафон» не приводит.