Число смартфонов с ИИ в РФ выросло более чем в два раза
Число смартфонов со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) выросло в 2,5 раза. Доля таких устройств от всего ассортимента достигла 16%, что на 9,5 процентного пункта больше показателей прошлого года. При этом продажи смартфонов с ИИ выросли на 27%, сообщили в пресс-службе «Мегафона».
«ИИ уверенно становится повседневным рабочим инструментом, а не просто технологической фишкой. Как оператор, мы активно участвуем в его развитии: будем помогать вендорам адаптировать телефоны для российского рынка. В нашей лаборатории мы тестируем такие гаджеты, чтобы гарантировать стабильную работу в мобильных сетях нашей страны и максимальную пользу для абонентов», – отметил операционный директор «Мегафона» Олег Телюков.
2,8% владельцев смартфонов в России уже используют устройства со встроенными ИИ‑функциями. Среди владельцев 58% – мужчины, 42% – женщины. Наиболее многочисленная возрастная группа – пользователи 37–47 лет, на которых приходится 40%. На втором месте по численности – аудитория 25–36 лет (22%), на третьем – 48–58 лет (21%). Меньше всего таких устройств используют в возрастных категориях 14–24 лет и старше 65 лет – их доли равны и составляют по 5% каждая.
Эксперты «Мегафона» отмечают, что ИИ-функции становятся рабочими инструментами, упрощающими рутинные задачи. Пользователи стремятся улучшить качество фотосъемки, например, корректировать освещение или распознавать сцены, автоматически переводить тексты и речь, транскрибировать звонки, превращая голос в текст, а также редактировать и генерировать текст без сторонних приложений.
Сейчас наиболее полный набор ИИ‑возможностей представлен преимущественно во флагманских моделях производителей. При этом аналитики компании прогнозируют, что в ближайшие 2–3 года ИИ‑функции появятся и в среднем ценовом сегменте.
8 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о поддержке развития ИИ в России. Федеральный закон будет регулировать отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ в России. Закон вводит две категории ИИ-моделей – суверенные и национальные. Первая категория включает в себя модели, которые полностью созданы российским юрлицом, вторая – те, которые используют отдельные компоненты, созданные за рубежом и распространяемые по открытой лицензии.