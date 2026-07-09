Число смартфонов с ИИ в РФ выросло более чем в два раза

2,8% владельцев смартфонов в России уже используют устройства со встроенными ИИ‑функциями. Среди владельцев 58% – мужчины, 42% – женщины. Наиболее многочисленная возрастная группа – пользователи 37–47 лет, на которых приходится 40%. На втором месте по численности – аудитория 25–36 лет (22%), на третьем – 48–58 лет (21%). Меньше всего таких устройств используют в возрастных категориях 14–24 лет и старше 65 лет – их доли равны и составляют по 5% каждая.