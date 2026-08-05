«Нанософт» намерен отказаться от статуса публичной компании

По данным агентства, 3 сентября состоится собрание акционеров «Нанософта», инициированное советом директоров. В повестку включен вопрос об исключении из устава указания на публичный статус общества. Кроме того, участникам собрания предстоит одобрить обращение в Банк России с ходатайством о снятии с компании обязательств по раскрытию информации в соответствии с законодательством о ценных бумагах.