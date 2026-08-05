«Нанософт» намерен отказаться от статуса публичной компании
Разработчик инженерного программного обеспечения ПАО «Нанософт» готовится к отказу от публичного статуса. Об этом компания заявила «Интерфаксу».
По данным агентства, 3 сентября состоится собрание акционеров «Нанософта», инициированное советом директоров. В повестку включен вопрос об исключении из устава указания на публичный статус общества. Кроме того, участникам собрания предстоит одобрить обращение в Банк России с ходатайством о снятии с компании обязательств по раскрытию информации в соответствии с законодательством о ценных бумагах.
«Нанософт» подчеркнул агенству, что компания следит за фондовым рынком и оценивает шансы на успешное IPO в среднесрочной перспективе как невысокие. Там также заявили, что никакой корректировки планов по развитию бизнеса в связи с изменением статуса не планируется.
В декабре 2025 г. генеральный директор «Нанософта» сообщил в беседе с «Ведомостями», что компания не снимает IPO с повестки дня и готова к выходу в случае удачно складывающихся обстоятельств, но видит риск в недооценке стоимости фирмы рынком, делает оговорку он.