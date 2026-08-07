АНО ЦЭ предложила расширить поддержку ИИ-решений для МСП

7 августа стало известно, что образование и госуслуги станут первыми сферами для приоритетного внедрения суверенных и национальных моделей ИИ. На площадке «Цифровой экономики» представители «Яндекса», «Сбера», ВК, «Ростелекома» и других компаний обсудили процедуру присвоения статуса моделям. Упрощены требования к ЦОД – теперь достаточно аренды, а обязательное включение в реестр исключено. Также обсуждаются механизмы обновления моделей и экспертиза на соответствие российским ценностям. Процедура станет более клиентоориентированной: разработчики смогут дозаполнять документы без повторной подачи.