АНО ЦЭ предложила расширить поддержку ИИ-решений для МСП
АНО «Цифровая экономика» предложило использовать отечественные ИИ-решения малым и средним бизнесом. Об этом сообщили «Ведомостям» в организации.
«О конкретных мерах говорить рано – диалог ведется на постоянной основе для того, чтобы итоговый пакет был сбалансированным и учитывал интересы всех сторон», – уточнили в «Цифровой экономике».
В организации отметили, что при подготовке предложений особое внимание уделяется субъектам МСП. Эксперты рассматривают возможные инструменты, которые помогут повысить доступность и распространение российских ИИ-разработок среди малого и среднего бизнеса. Кроме того, в рамках работы обсуждаются меры поддержки для развития рынка высокоавтоматизированных транспортных средств.
Решение о создании рабочих групп по основным направлениям развития искусственного интеллекта было принято на заседании правительственной подкомиссии под председательством вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
7 августа стало известно, что образование и госуслуги станут первыми сферами для приоритетного внедрения суверенных и национальных моделей ИИ. На площадке «Цифровой экономики» представители «Яндекса», «Сбера», ВК, «Ростелекома» и других компаний обсудили процедуру присвоения статуса моделям. Упрощены требования к ЦОД – теперь достаточно аренды, а обязательное включение в реестр исключено. Также обсуждаются механизмы обновления моделей и экспертиза на соответствие российским ценностям. Процедура станет более клиентоориентированной: разработчики смогут дозаполнять документы без повторной подачи.
26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями. Одним из принципов правового регулирования стало обеспечение благоприятных условий для развития ИИ-технологий и их использования в России.