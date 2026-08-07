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Аукцион по продаже Рижского вокзала вновь не состоялся

Ведомости

Аукцион по продаже комплекса Рижского вокзала в Москве не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД, передает РБК.

Как уточнили в компании, объект планируется повторно выставить на торги. Дата нового аукциона пока не определена.

Продажа комплекса была запущена в начале марта. Предыдущие три попытки реализации актива также завершились без результата из-за отсутствия участников. В РЖД отметили, что продолжительный процесс продажи крупных объектов является обычной практикой для рынка. В компании подчеркнули, что потенциальные покупатели продолжают изучать актив, а интерес к нему сохраняется.

На торги выставлен комплекс недвижимости, включающий здание Рижского вокзала площадью около 4000 кв. м, двухэтажное нежилое строение сопоставимой площади и земельный участок размером почти 14 000 кв. м. Начальная стоимость объекта установлена на уровне 4 млрд руб., а шаг повышения цены на аукционе составляет около 200,5 млн руб.

5 августа торги по продаже вокзала также не состоялись из-за отсутствия заявок. Изначально аукцион должен был пройти 8 июня, однако тогда торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Здания Рижского вокзала являются объектами культурного наследия. Земельный участок будет передан новому собственнику в субаренду.

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