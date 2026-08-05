Аукцион по продаже Рижского вокзала снова не состоялся
Аукцион по продаже столичного Рижского вокзала вновь не состоялся из-за отсутствия заявок – в четвертый раз. Это следует из извещения о торгах, передает ТАСС.
Стартовая цена составляла 4 млрд руб., задаток – 400,9 млн руб. Шаг аукциона должен был составить 200,5 млн руб.
К продаже предлагаются: здание вокзала 1901 г. постройки (3925,5 кв. м), двухэтажное нежилое здание 1929 г. постройки (3786,4 кв. м), а также земельный участок площадью 13 693 кв. м. Здания являются объектами культурного наследия. Земельный участок будет передан новому собственнику в субаренду.