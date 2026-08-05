Аукцион по продаже Рижского вокзала снова не состоялся

К продаже предлагаются: здание вокзала 1901 г. постройки (3925,5 кв. м), двухэтажное нежилое здание 1929 г. постройки (3786,4 кв. м), а также земельный участок площадью 13 693 кв. м. Здания являются объектами культурного наследия. Земельный участок будет передан новому собственнику в субаренду.