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Аукцион по продаже Рижского вокзала снова не состоялся

Ведомости

Аукцион по продаже столичного Рижского вокзала вновь не состоялся из-за отсутствия заявок – в четвертый раз. Это следует из извещения о торгах, передает ТАСС.

Стартовая цена составляла 4 млрд руб., задаток – 400,9 млн руб. Шаг аукциона должен был составить 200,5 млн руб.

Прошлые торги должны были пройти 8 июня, однако тогда аукцион также признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. РЖД пытается провести торги с марта. После первого провала компания выставила Рижский вокзал на «Авито» за 4 млрд руб.

К продаже предлагаются: здание вокзала 1901 г. постройки (3925,5 кв. м), двухэтажное нежилое здание 1929 г. постройки (3786,4 кв. м), а также земельный участок площадью 13 693 кв. м. Здания являются объектами культурного наследия. Земельный участок будет передан новому собственнику в субаренду.

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