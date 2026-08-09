На МЦК начали тестировать «Ласточку» с полностью беспилотным управлением

Испытания «Ласточки» с системой автоматизации высшего - четвертого - уровня проходят на Московском центральном кольце (МЦК). На этом же маршруте уже курсирует ее предшественница с системой третьего уровня. Она перевозит пассажиров с августа 2024 г., но машинист по-прежнему находится в кабине: он контролирует ход движения, а также отвечает за открытие и закрытие дверей на остановках.