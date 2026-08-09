На МЦК начали тестировать «Ласточку» с полностью беспилотным управлением
В России приступили к испытаниям поезда, оснащенного беспилотной системой управления. Об этом сообщили «РИА Новости» разработчики из Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС).
Испытания «Ласточки» с системой автоматизации высшего - четвертого - уровня проходят на Московском центральном кольце (МЦК). На этом же маршруте уже курсирует ее предшественница с системой третьего уровня. Она перевозит пассажиров с августа 2024 г., но машинист по-прежнему находится в кабине: он контролирует ход движения, а также отвечает за открытие и закрытие дверей на остановках.
Заместитель генерального директора Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов пояснил, что четвертый уровень автоматизации предполагает управление поездом без машиниста в кабине. На этом уровне вместо машиниста работает машинист-оператор, который находится в диспетчерском центре и выступает в роли контролера системы. Поезд самостоятельно движется, открывает и закрывает двери, тормозит, а человек лишь контролирует его работу и подключается в случае нештатных ситуаций. Один оператор сможет одновременно управлять четырьмя составами.
В ходе испытаний специалисты сравнивали скорость реакции системы и человека: нескольким машинистам в случайном порядке показывали знаки и препятствия, которые они должны были идентифицировать. Те же задания выполняла беспилотная система. Как отметил Кудряшов, система справлялась быстрее.
Испытания проводятся на «Ласточке», однако оборудование может быть установлено на любой поезд, предназначенный для беспилотной эксплуатации.
В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первая в Москве беспилотная линия метро заработает к 2030 г. Речь идет о Большой кольцевой линии (БКЛ). В январе 2026 г. стартовала тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро, пока без пассажиров.
В сентябре 2025 г. в Москве запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами.